Нардеп: військові після СЗЧ зможуть підписати нові контракти

Військовослужбовці. Фото: ЗСУ

В Україні планують запровадити нову систему військових контрактів. Вони мають передбачати гнучкі терміни служби та гарантований час для відпочинку після їх завершення.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

Що передбачають нові контракти

За словами депутата, оновлена модель служби має зробити військові контракти більш гнучкими та передбачуваними для військовослужбовців. Зокрема, йдеться про можливість чітко визначених термінів служби та обов’язковий період відпочинку після їх завершення.

Окремо зазначається, що військові, які перебували у статусі СЗЧ, також зможуть підписувати нові контракти в рамках оновленої системи.

"Усі, хто укладатиме нові контракти, служитимуть 10 місяців, 14 місяців або 2 роки. Після завершення контракту вони матимуть відстрочку на 6 місяців, а також одну добу відпочинку за кожну добу служби. Нові контракти зможуть підписати всі, зокрема за пропозицією Михайла Федорова, включно з військовими, які самовільно залишили частину", — повідомив Горбатенко.

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Нардеп наголосив, що відповідна законодавча ініціатива від Міністерства оборони має бути внесена до Верховної Ради вже найближчим часом.

Водночас запуск нової системи напряму залежить від ухвалення змін до державного бюджету, які необхідні для її реалізації.

Новини.LIVE повідомляли, що громадяни України мають право укласти контракт на проходження військової служби в ЗСУ. Після завершення строку контракт може бути продовжений. У мирний час діють визначені терміни його продовження, однак під час воєнного стану ці правила тимчасово не застосовуються.

Новини.LIVE також інформували, що військовослужбовець, мобілізований до лав ЗСУ, може укласти контракт, у тому числі на строк до демобілізації. Водночас це не означає автоматичного звільнення одразу після видання указу про демобілізацію. Реальне звільнення, як правило, відбувається після виключення конкретного військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.