Нардеп Пушкаренко: Украина стала примером для мира в сфере дронов

Военный с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Украинские беспилотные технологии вызывают всё больший интерес в мире. Страны-партнёры уже не только поставляют вооружение Украине, но и стремятся перенять украинский опыт в сфере производства и применения дронов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Арсений Пушкаренко, передает Новини.LIVE.

США и Польша стремятся перенять украинский опыт

По словам нардепа, украинские разработки в сфере беспилотников сегодня интересуют десятки государств, в частности США и Польшу.

"Многие страны сегодня заинтересованы в наших дронных технологиях. Мы видим интерес со стороны Соединенных Штатов, а также в польском контексте, где тоже поднимается тема наших беспилотных разработок", — сказал Пушкаренко.

Пушкаренко подчеркнул, что Украина больше не воспринимается исключительно как потребитель западного оружия, ведь её военные технологии демонстрируют высокую эффективность непосредственно на поле боя.

"Сегодня все заинтересованы в наших технологических разработках, которые ежедневно доказывают свою эффективность и постоянно совершенствуются на поле боя", — добавил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Нидерланды подготовили проект Drone Deal. Он призван способствовать экспорту украинских беспилотников, развитию совместного производства и углублению сотрудничества оборонных предприятий обеих стран.

Как сообщали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске новой инициативы Drone Edge. Она предусматривает масштабные инвестиции Альянса в развитие беспилотных технологий и существенное увеличение количества подготовленных операторов дронов к 2027 году.