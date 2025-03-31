В городах могут ввести графики на водоснабжение - детали

Водоснабжение. Иллюстративное фото: depositphotos

В Ровно с апреля жителям начнут подавать воду со сниженным давлением. Такая практика может уже вскоре распространиться по всей Украине.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире Вечір.LIVE.

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Подача воды по графикам

"Прецеденты, которые сейчас появляются в Ровно, Ивано-Франковске и т.д., будут распространяться по Украине", — сказал Кицак.

По его словам, уровень задолженности по всей стране насчитывается на десятки миллиардов гривен. По мнению депутата, нужно выходить из этой ситуации.

Он не может оценить, насколько эффективен этот выход и отметил, что уже нарастает всенародное недовольство по примеру Ровно, Ивано-Франковска и так же будет в других городах.

"Но вместе с тем нужно находить какое-то эффективное решение", — подытожил Кицак.

Напомним, Новини.LIVE собрали информацию, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Харькове с апреля 2025 года.

Кроме того, в Пенсионном фонде сообщили, кто останется без льгот на оплату коммунальных услуг в этом году.