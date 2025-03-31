У містах можуть ввести графіки на водопостачання - деталі

Водопостачання. Ілюстративне фото: depositphotos

У Рівному з квітня мешканцям почнуть подавати воду з пониженим тиском. Така практика може вже незабаром поширитися по всій Україні.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Вечір.LIVE.

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Подача води за графіками

"Прецеденти, які зараз з'являються в Рівному, Івано-Франківську тощо, будуть поширюватися по Україні", — сказав Кицак.

За його словами, рівень заборгованості по всій країні нараховується на десятки мільярдів гривень. На думку депутата, потрібно виходити з цієї ситуації.

Він не може оцінити, наскільки ефективний цей вихід та зазначив, що вже наростає всенародне невдоволення за прикладом Рівного, Івано-Франківська й так само буде в інших містах.

"Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення", — підсумував Кицак.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали інформацію, як зміняться тарифи на комунальні послуги у Харкові з квітня 2025 року.

Крім того, у Пенсійному фонді повідомили, хто залишиться без пільг на оплату комунальних послуг цього року.