Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Нардеп попередив про введення графіків на постачання води arrow

Нардеп попередив про введення графіків на постачання води

31 березня 2025 21:18
Євгенія Брюховецька - редактор
У містах можуть ввести графіки на водопостачання - деталі
Водопостачання. Ілюстративне фото: depositphotos
Євгенія Брюховецька - редактор

У Рівному з квітня мешканцям почнуть подавати воду з пониженим тиском. Така практика може вже незабаром поширитися по всій Україні.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Подача води за графіками

"Прецеденти, які зараз з'являються в Рівному, Івано-Франківську тощо, будуть поширюватися по Україні", — сказав Кицак.

За його словами, рівень заборгованості по всій країні нараховується на десятки мільярдів гривень. На думку депутата, потрібно виходити з цієї ситуації.

Він не може оцінити, наскільки ефективний цей вихід та зазначив, що вже наростає всенародне невдоволення за прикладом Рівного, Івано-Франківська й так само буде в інших містах.

"Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення", — підсумував Кицак.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали інформацію, як зміняться тарифи на комунальні послуги у Харкові з квітня 2025 року.

Крім того, у Пенсійному фонді повідомили, хто залишиться без пільг на оплату комунальних послуг цього року.

Рівне водопостачання борги народні депутати графік
Реклама
Реклама
Реклама