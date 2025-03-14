Закон, который предотвратит изъятие имущества — нардеп объяснил детали

Женщина передает ключи от жилья мужу. Фото: Freepik

Народный депутат Украины Игорь Фрис объяснил содержание законопроекта, который предотвратит изъятие имущества из-за юридических противоречий. Он отметил, что Верховная Рада приняла механизм защиты граждан от несправедливых решений судов.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Автор документа Игорь Фрис отметил, что Рада приняла соответствующий механизм защиты граждан от несправедливых решений судов.

"Я автор этого проекта. Верховная Рада его поддержала 273 голосами. И манипуляции, которые сегодня ведутся вокруг этого с криками, что это легализация украденного. Я хочу развеять все эти вещи. Потому что мы внесли изменения не в уголовный кодекс, который говорит о краже. Мы внесли изменения именно в гражданский кодекс", — объяснил Фрис.

А также добавил, что условно, если вы купили квартиру и 9 лет проживаете в этой квартире, и тут вдруг окажется, что застройщик 15 лет назад получил этот земельный участок или купил его на вторичном рынке — у вас эту квартиру сегодня не заберут.

По словам нардепа, теперь собственность граждан может быть изъята только в случае доказанного преступного умысла при ее приобретении.

Напомним, что ранее Игорь Фрис отмечал, что в украинском законодательстве нет такого понятия, как "переписать" квартиру на другого человека. Есть лишь определенные механизмы распоряжения имуществом.

Также ранее мы сообщали, что Кабмин Украины добавил для граждан новые категории, по которым они могут подавать заявления в Международный реестр убытков через "Дію". Соответствующее постановление правительство согласовало 7 марта.