Закон, що запобігатиме вилученню майна — нардеп пояснив деталі

Жінка передає ключі від житла чоловікові. Фото: Freepik

Народний депутат України Ігор Фріс пояснив зміст законопроєкту, який запобігатиме вилученню майна через юридичні суперечності. Він зазначив, що Верховна Рада ухвалила механізм захисту громадян від несправедливих рішень судів.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Автор документа Ігор Фріс зазначив, що Рада ухвалила відповідний механізм захисту громадян від несправедливих рішень судів.

"Я автор цього проєкту. Верховна Рада його підтримала 273 голосами. І маніпуляції, які сьогодні точаться навколо цього з криками, що це легалізація вкраденого. Я хочу розвіяти всі ці речі. Тому що ми внесли зміни не в кримінальний кодекс, який говорить про крадіжку. Ми внесли зміни саме в цивільний кодекс", — пояснив Фріс.

А також додав, що умовно, якщо ви купили квартиру і 9 років проживаєте в цій квартирі, і тут раптом виявиться, що забудовник 15 років тому отримав цю земельну ділянку або купив її на вторинному ринку — у вас цю квартиру сьогодні не заберуть.

За словами нардепа, тепер власність громадян може бути вилучена лише у разі доведеного злочинного наміру під час її набуття.

Нагадаємо, що раніше Ігор Фріс зазначав, що в українському законодавстві немає такого поняття, як "переписати" квартиру на іншу людину. Є лише визначені механізми розпорядження майном.

Також раніше ми повідомляли, що Кабмін України додав для громадян нові категорії, за якими вони можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через "Дію". Відповідну постанову уряд погодив 7 березня.