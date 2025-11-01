Нардеп объяснил, почему Россия увеличивает удары по Украине

Спасатели на месте обстрелов. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины/Telegram

Москва сознательно наращивает атаки по детскщ садам, автобусам и железной дороге, где нет военного присутствия, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру и население. Народный депутат Владимир Крейденко от фракции "Слуга народа" отметил, что эти обстрелы имеют целью запугивание граждан и демонстрацию того, что враг может попадать где угодно.

Об этом нардеп Владимир Крейденко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Россия сознательно бьет по гражданским объектам

Московские удары направлены туда, "где нет оружия", чтобы посеять страх и создать ощущение повсеместной угрозы среди мирного населения. По словам Крейденко, это элемент психологического давления, который сопровождается увеличением количества атак на инфраструктуру жизнеобеспечения.

"Россия пытается с помощью таких ударов по гражданскому населению, по детским садам, по автобусам, по железнодорожному транспорту... дополнительно запугать наше население, показать то, что они могут бить по всему, по чему они хотят. И для этого у них есть достаточно ракет. Для этого у них есть достаточно "шахедов" и других боеприпасов, которые позволяют это делать", — отметил Крейденко.

В атакованных Россией объектах находятся гражданские люди, а по железной дороге, которую она обстреливает, не перевозятся оружие или боеприпасы. И мы являемся свидетелями сознательных атак РФ по гражданской инфраструктуре.

"Мы также не стоим в стороне: мы бьем по их энергетической системе, по топливному блоку и наносим им кризис. И это сильно бьет по их экономике, по их логистике и дает результаты", — подчеркнул Крейденко.

Крейденко подчеркнул, что в ответ Украина наносит точечные удары по ключевой инфраструктуре противника, чтобы сломать его логистику и ослабить военный потенциал.

Напомним, что в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Новгород-Северский на Черниговщине, повредив здания в центральной части города.

Ранее мы также информировали, что той же ночью оккупанты нанесли удар по газодобывающей отрасли, атаковав объект инфраструктуры в Полтавской области.