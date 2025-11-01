Нардеп пояснив, чому Росія збільшує удари по Україні

Рятівники на місці обстрілів. Фото ілюстративне: ДСНС України/Telegram

Москва свідомо нарощує атаки по садках, автобусах і залізниці, де немає військової присутності, націлюючись на цивільну інфраструктуру та населення. Народний депутат Володимир Крейденко від фракції "Слуга народу" наголосив, що ці обстріли мають на меті залякування громадян і демонстрацію того, що ворог може влучати будь-де.

Росія свідомо бʼє по цивільних обʼєктах

Московські удари спрямовані туди, "де немає зброї", щоб посіяти страх і створити відчуття повсюдної загрози серед мирного населення. За словами Крейденка, це елемент психологічного тиску, який супроводжується збільшенням кількості атак на інфраструктуру життєзабезпечення.

"Росія намагається за допомогою таких ударів по цивільному населенню, по дитячим садочкам, по автобусам, по залізничному транспорту ... додатково залякати наше населення, показати те, що вони можуть бити по всьому, чому вони хочуть. І для цього у них є достатньо ракет. Для цього у них є достатньо шахедів і інших боєприпасів, які дозволяють це робити", — зазначив Крейденко.

У атакованих Росією об'єктах знаходяться цивільні люди, а по залізничній дорозі, яку вона обстрілює, не перевозяться зброя чи боєприпаси. І ми є свідками свідомих атак РФ по цивільній інфраструктурі.

"Ми також не стоїмо осторонь: ми б'ємо по їх енергетичній системі, по паливному блоку і завдаємо їм кризи. І це сильно б'є по їх економіці, по їх логістиці та дає результати", — наголосив Крейденко.

Крейденко підкреслив, що у відповідь Україна завдає точкових ударів по ключовій інфраструктурі противника, щоб зламати його логістику й послабити воєнний потенціал.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 листопада російські війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині, пошкодивши будівлі в центральній частині міста.

Раніше ми також інформували, що тієї ж ночі окупанти завдали удару по газовидобувній галузі, атакувавши об’єкт інфраструктури в Полтавській області.