Как пенсионерам получить сертификат на квартиру - ответ Войцеховского

Виталий Войцеховский. Фото: Facebook Виталия Войцеховского

В Украине пенсионеры могут получить сертификат на приобретение жилья стоимостью до 2 миллионов гривен. Это касается тех категорий, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Войцеховский в эфире программы Вечір.LIVE.

Как пенсионерам получить сертификат на квартиру

По его словам, уже более 7 тысяч переселенцев воспользовались этой государственной программой. Кроме того, на следующие выплаты заложено еще €1,6 млрд транша от европейских партнеров.

В то же время Войцеховский отметил, что после регистрации у человека есть только 30 дней на покупку квартиры. Именно поэтому пожилых переселенцев часто сопровождают юристы или социальные работники, чтобы уберечь их от мошенничества со стороны недобросовестных посредников.

Чтобы получить сертификат на квартиру, пенсионеру необходимо зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо. Это можно сделать в отделе социальной защиты, Пенсионном фонде или в ЦНАПе.

Дополнительно консультации предоставляют в Telegram-канале ОО "ВПЛ Украины" и в специальных хабах, где работают юристы и помогают сопровождать процесс оформления документов.

Напомним, внутренние переселенцы в Украине смогут еще шесть месяцев получать финпомощь от государства. То есть средства будут начислять до февраля следующего года.

Также мы писали о переселенцах, которые могут принять участие в программе полугодовой финансовой поддержки на аренду жилья. Речь идет о программе от БФ "Каритас Украины".