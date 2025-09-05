Як пенсіонерам отримати сертифікат на квартиру - відповідь Войцехівського

Віталій Войцехівський. Фото: Facebook Віталія Войцехівського

В Україні пенсіонери можуть отримати сертифікат на придбання житла вартістю до 2 мільйонів гривень. Це стосується тих категорій, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Войцехівський в ефірі програми Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як пенсіонерам отримати сертифікат на квартиру

За його словами, вже понад 7 тисяч переселенців скористалися цією державною програмою. Крім того, на наступні виплати закладено ще €1,6 млрд траншу від європейських партнерів.

Водночас Войцехівський наголосив, що після реєстрації людина має лише 30 днів на купівлю квартири. Саме тому літніх переселенців часто супроводжують юристи або соціальні працівники, аби вберегти їх від шахрайства з боку недоброчесних посередників.

Щоб отримати сертифікат на квартиру, пенсіонеру необхідно зареєструватися як внутрішньо переміщена особа. Це можна зробити у відділі соціального захисту, Пенсійному фонді або в ЦНАПі.

Додатково консультації надають у Telegram-каналі ГО "ВПО України" та в спеціальних хабах, де працюють юристи й допомагають супроводжувати процес оформлення документів.

Нагадаємо, внутрішні переселенці в Україні зможуть ще шість місяців отримувати фіндопомогу від держави. Тобто кошти будуть нараховувати до лютого наступного року.

Також ми писали про переселенців, які можуть взяти участь у програмі піврічної фінансової підтримки на оренду житла. Йдеться про програму від БФ "Карітас України".