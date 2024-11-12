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Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых

12 ноября 2024 17:25
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Декриминализация порно — сколько заработали украинцы на OnlyFans
Заседание ВР. Фото: golos.com.ua
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украинцы, работающие на платформе Onlyfans, получили около 123 млн долларов за три года, но не платили налоги. В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 12 ноября.

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Законопроект о декриминализации порно

Железняк заявил, что 11 ноября народные депутаты внесли законопроект о декриминализации порно. Он имеет целью снять уголовную ответственность с лиц, которые снимают и распространяют видео интимного содержания.

"Это не "легализация порно" — оно легализовано и мы уже как пару лет миллионы налогов с того же OnlyFans собираем", — отмечал нардеп.

Он добавил, что украинская налоговая служба уже несколько лет собирает данные о поступлениях украинцев с такой платформы, как OnlyFans. По данным налоговой, за 2020-2022 годы около 5000 человек в Украине заработали около 123 млн долларов на интернет-платформе.

В 2020 году было получено около 8 млн долларов доходов, в 2021 году — более 35 млн долларов, а в 2022 году — почти 80 млн долларов.

"OnlyFans платит сам налоги в Украине уже. Но "актеры-украинцы". Даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной", — написал Железняк.

Нардеп надеется, что налоги моделей с OnlyFans это убедительный аргумент для тех, кто считает этот законопроект "не ко времени".

Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых - фото 1

Напомним, гражданку Украины, которая является контент-мейкером на платформе для взрослых OnlyFans, заставили уплатить 13,2 млн гривен налогов

Ранее мы писали о том, что британская певица Лили Аллен завела аккаунт на OnlyFans, где показывает только свои ноги. По ее словам, это приносит больше денег, чем музыка, которой звезда не занимается.

законопроект порно OnlyFans Ярослав Железняк Налоговая служба налоги

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