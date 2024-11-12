Декриминализация порно — сколько заработали украинцы на OnlyFans

Заседание ВР. Фото: golos.com.ua

Украинцы, работающие на платформе Onlyfans, получили около 123 млн долларов за три года, но не платили налоги. В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram во вторник, 12 ноября.

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Законопроект о декриминализации порно

Железняк заявил, что 11 ноября народные депутаты внесли законопроект о декриминализации порно. Он имеет целью снять уголовную ответственность с лиц, которые снимают и распространяют видео интимного содержания.

"Это не "легализация порно" — оно легализовано и мы уже как пару лет миллионы налогов с того же OnlyFans собираем", — отмечал нардеп.

Он добавил, что украинская налоговая служба уже несколько лет собирает данные о поступлениях украинцев с такой платформы, как OnlyFans. По данным налоговой, за 2020-2022 годы около 5000 человек в Украине заработали около 123 млн долларов на интернет-платформе.

В 2020 году было получено около 8 млн долларов доходов, в 2021 году — более 35 млн долларов, а в 2022 году — почти 80 млн долларов.

"OnlyFans платит сам налоги в Украине уже. Но "актеры-украинцы". Даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной", — написал Железняк.

Нардеп надеется, что налоги моделей с OnlyFans это убедительный аргумент для тех, кто считает этот законопроект "не ко времени".

Напомним, гражданку Украины, которая является контент-мейкером на платформе для взрослых OnlyFans, заставили уплатить 13,2 млн гривен налогов

Ранее мы писали о том, что британская певица Лили Аллен завела аккаунт на OnlyFans, где показывает только свои ноги. По ее словам, это приносит больше денег, чем музыка, которой звезда не занимается.