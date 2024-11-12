Декриміналізація порно — скільки заробили українці на OnlyFans

Засідання ВР. Фото: golos.com.ua

Українці, які працюють на платформі Onlyfans, отримали близько 123 млн доларів за три роки, але не сплачували податки. У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 12 листопада.

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Законопроєкт про декриміналізацію порно

Железняк заявив, що 11 листопада народні депутати внесли законопроєкт про декриміналізацію порно. Він має на меті зняти кримінальну відповідальність з осіб, які знімають та поширюють відео інтимного вмісту.

"Це не "легалізація порно" — воно легалізоване, і ми вже як пару років мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо", — зазначав нардеп.

Він додав, що українська податкова служба вже кілька років збирає дані щодо надходжень українців із такої платформи, як OnlyFans. За даними податкової, за 2020–2022 роки близько 5 000 осіб в Україні заробили приблизно 123 млн доларів на інтернет-платформі.

У 2020 році було отримано близько 8 млн доларів доходів, у 2021 році — понад 35 млн доларів, а у 2022 році — майже 80 млн доларів.

"OnlyFans платить сам податки в Україні вже. Але "актори-українці". Навіть, якщо ці люди й хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз по факту явка з повинною", — написав Железняк.

Нардеп сподівається, що податки моделей з OnlyFans — це переконливий аргумент для тих, хто вважає цей законопроєкт "не на часі".

Нагадаємо, громадянку України, яка є контент-мейкером на платформі для дорослих OnlyFans, змусили сплатити 13,2 млн гривень податків.

Раніше ми писали про те, що британська співачка Лілі Аллен завела акаунт на OnlyFans, де показує лише свої ноги. За її словами, це приносить більше грошей, ніж музика, якою зараз зірка не займається.