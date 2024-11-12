Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Нардеп пояснив деталі декриміналізації відео для дорослих arrow

Нардеп пояснив деталі декриміналізації відео для дорослих

12 листопада 2024 17:25
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Декриміналізація порно — скільки заробили українці на OnlyFans
Засідання ВР. Фото: golos.com.ua
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Українці, які працюють на платформі Onlyfans, отримали близько 123 млн доларів за три роки, але не сплачували податки. У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт  про декриміналізацію порно.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 12 листопада.

Читайте також:

Законопроєкт про декриміналізацію порно

Железняк заявив, що 11 листопада народні депутати внесли законопроєкт про декриміналізацію порно. Він має на меті зняти кримінальну відповідальність з осіб, які знімають та поширюють відео інтимного вмісту.

"Це не "легалізація порно" — воно легалізоване, і ми вже як пару років мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо", — зазначав нардеп.

Він додав, що українська податкова служба вже кілька років збирає дані щодо надходжень українців із такої платформи, як OnlyFans. За даними податкової, за 2020–2022 роки близько 5 000 осіб в Україні заробили приблизно 123 млн доларів на інтернет-платформі.

У 2020 році було отримано близько 8 млн доларів доходів, у 2021 році — понад 35 млн доларів, а у 2022 році — майже 80 млн доларів.

"OnlyFans платить сам податки в Україні вже. Але "актори-українці". Навіть, якщо ці люди й хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз по факту явка з повинною", — написав Железняк.

Нардеп сподівається, що податки моделей з OnlyFans — це переконливий аргумент для тих, хто вважає цей законопроєкт "не на часі".

Нардеп пояснив деталі декриміналізації відео для дорослих - фото 1

Нагадаємо, громадянку України, яка є контент-мейкером на платформі для дорослих OnlyFans, змусили сплатити 13,2 млн гривень податків.

Раніше ми писали про те, що британська співачка Лілі Аллен завела акаунт на OnlyFans, де показує лише свої ноги. За її словами, це приносить більше грошей, ніж музика, якою зараз зірка не займається. 

законопроєкт порно OnlyFans Ярослав Железняк Податкова служба податки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком