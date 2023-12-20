Нардеп оценил шансы принятия закона о медицинском каннабисе и назвал дату голосования

Нардеп Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада завтра, 21 декабря, будет голосовать за законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Вероятно, его могут принять, ведь шансы очень большие.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил народный депутат Ярослав Железняк.

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Мнение Железняка относительно принятия законопроекта о медицинском каннабисе

Нардеп оценил шансы на принятие законопроекта о медицинском каннабисе в целом как высокие.

"(Шансы. — Ред.) максимально высокие", — отметил он.

По словам Железняка, голосование по второму чтению законопроекта состоится завтра, 21 декабря.

Также в своем Telegram он ранее сообщил, что сегодня, 20 декабря, в ВР начали рассмотрение правок ко второму чтению в законопроект о медицинском каннабисе.

Использование медицинского каннабиса

Как известно, препараты на основе каннабиса применяются для того, чтобы облегчить болевые ощущения, спазмы, судороги мышц. Также медицинский каннабис используется при лечении анорексии, ПТСР и тревожных расстройствах.

Кроме того, такое лекарство помогает при лечении отдельных видов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма и рассеянного склероза.

В частности, целью этих препаратов является облегчение боли или страданий у тяжелобольных и паллиативных больных, среди которых онкологические больные и пациенты с ВИЧ.

Что известно о законопроекте о легализации медицинского каннабиса в Украине

13 июля 2023 года в Верховной Раде Украины в первом чтении был принят законопроект о легализации медицинского каннабиса.

В свою очередь народный депутат Михаил Радуцкий ранее отмечал, что после начала полномасштабного вторжения актуальность законопроекта еще больше возросла. Все потому, что такие препараты необходимы солдатам, которые долго лечатся после ранения или имеют ПТСР.

В то же время народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Лада Булах заявила, что принятие такого законопроекта зависит от вовлеченности общества и людей, которые проходят реабилитацию.

Уже в октябре Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал ко второму чтению законопроект о медицинском каннабисе.

Однако в ноябре Верховная Рада заблокировала законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. В него благодаря оппонентам внесли 882 поправки.