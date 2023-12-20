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Нардеп оцінив шанси ухвалення закону про медичний канабіс та назвав дату голосування

20 грудня 2023 20:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нардеп оцінив шанси ухвалення закону про медичний канабіс та назвав дату голосування
Нардеп Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Верховна Рада завтра, 21 грудня, буде голосувати за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Ймовірно, його можуть прийняти, адже шанси є дуже великими. 

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив народний депутат Ярослав Железняк.

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Думка Железняка щодо ухвалення законопроєкту про медичний канабіс

Нардеп оцінив шанси на ухвалення законопроєкту про медичний канабіс в цілому як високі. 

"(Шанси. — Ред.) максимально високі", — зазначив він.

За словами Железняка, голосування по другому читанню законопроєкту відбудеться завтра, 21 грудня.

Також у своєму Telegram він раніше повідомив, що сьогодні, 20 грудня, у ВР розпочали розгляд правок до другого читання у законопроєкт про медичний канабіс.

Використання медичного канабісу

Як відомо, препарати на основі канабісу застосовуються для того, аби полегшити больові відчуття, спазми, судоми м'язів. Також медичний канабіс використовується під час лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. 

Крім того, такі ліки допомагають під час лікування окремих видів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму та розсіяного склерозу.

Зокрема метою цих препараратів є полегшення болю або страждань у важкохворих та паліативних хворих, серед яких онкологічні хворі та пацієнти з ВІЛ. 

Що відомо про законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу в Україні

13 липня 2023 року у Верховній Раді України у першому читанні було ухвалено законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Своєю чергою народний депутат Михайло Радуцький раніше зазначав, що після початку повномасштабного вторгнення актуальність законопроєкту ще більше зросла. Все тому, що такі препарати необхідні солдатам, які довго лікуються після поранення або ж мають ПТСР.

Водночас народна депутатка України від партії "Слуга Народу" Лада Булах заявила, що ухвалення такого законопроєкту залежить від залученості суспільства і людей, які проходять реабілітацію.

Вже в жовтні Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував до другого читання законопроєкт про медичний канабіс.

Проте в листопаді Верховна Рада заблокувала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. До нього завдяки опонентам внесли 882 поправки. 

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