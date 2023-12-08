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Нардеп Одарченко, который пытался дать взятку в крипте, появился в ВР

8 декабря 2023 16:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Нардеп Одарченко, который пытался дать взятку в крипте, появился в ВР
Народный депутат Андрей Одарченко. Фото: Facebook политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат Андрей Одарченко, подозреваемый в попытке дать взятку через криптовалюту главе Государственного агентства восстановления и развития Маси Найему, появился в Верховной Раде. Его заметили в сессионном зале.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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депутат, дававший взятку в крипте, появился в ВР
Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

Что известно о деле Андрея Одарченко

Ранее стражам порядка НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

В суде прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Найема в сдаче Харькова россиянам.

Однако уже 24 ноября за Андрея Одарченко внесли залог 15 млн грн. Нардеп вышел из следственного изолятора.

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