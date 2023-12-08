Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нардеп Одарченко, який намагався дати хабар у крипті, з'явився у ВР arrow

Нардеп Одарченко, який намагався дати хабар у крипті, з'явився у ВР

8 грудня 2023 16:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нардеп Одарченко, який намагався дати хабар у крипті, з'явився у ВР
Народний депутат Андрій Одарченко. Фото: Fаcebook політика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народний депутат Андрій Одарченко, який підозрюється у спробі дати хабар через криптовалюту голові Державного агентства відновлення та розвитку Масі Найєму, з'явився у Верховній Раді. Його помітили у сесійній залі. 

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Читайте також:

"Соціальний ліфт в дії! Кордони між Радою і СІЗО стираються все більше", — наголосив він.

депутат, який давав хабар у крипті, з'явився у ВР
Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренко

Що відомо про справу Андрія Одарченка

Раніше правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.

У суді прокурори зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова росіянам.

Проте вже 24 листопада за Андрія Одарченка внесли заставу 15 млн грн. Нардеп вийшов із слідчого ізолятора.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі