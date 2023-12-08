Нардеп Одарченко, який намагався дати хабар у крипті, з'явився у ВР
Народний депутат Андрій Одарченко, який підозрюється у спробі дати хабар через криптовалюту голові Державного агентства відновлення та розвитку Масі Найєму, з'явився у Верховній Раді. Його помітили у сесійній залі.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Соціальний ліфт в дії! Кордони між Радою і СІЗО стираються все більше", — наголосив він.
Що відомо про справу Андрія Одарченка
Раніше правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.
У суді прокурори зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова росіянам.
Проте вже 24 листопада за Андрія Одарченка внесли заставу 15 млн грн. Нардеп вийшов із слідчого ізолятора.
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