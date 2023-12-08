Нардеп Одарченко, який намагався дати хабар у крипті, з'явився у ВР

Народний депутат Андрій Одарченко. Фото: Fаcebook політика

Народний депутат Андрій Одарченко, який підозрюється у спробі дати хабар через криптовалюту голові Державного агентства відновлення та розвитку Масі Найєму, з'явився у Верховній Раді. Його помітили у сесійній залі.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренко

Що відомо про справу Андрія Одарченка

Раніше правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.

У суді прокурори зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова росіянам.

Проте вже 24 листопада за Андрія Одарченка внесли заставу 15 млн грн. Нардеп вийшов із слідчого ізолятора.