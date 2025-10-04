Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп назвал, на сколько вырастут зарплаты учителей в 2026 году

Нардеп назвал, на сколько вырастут зарплаты учителей в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 18:34
Зарплаты учителей в 2026 году — Горбенко рассказал, на сколько вырастут
Занятия в школе. Фото иллюстративное: Pexels

Народный депутат от "Слуги Народа" Руслан Горбенко объяснил, на сколько вырастут зарплаты учителей с начала 2026 года. По его словам, речь идет о 50%.

Об этом Руслан Горбенко рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зарплаты учителей в 2026 году

"Сейчас средняя заработная плата учителя в Украине — это 15 тысяч гривен", — отметил Горбенко.

По его словам, с доплатами зарплата возрастает до 20 тысяч гривен. Нардеп говорит, что сейчас есть предложение повысить денежное обеспечение учителей на 50%, то есть это будет в среднем 30 тысяч гривен.

"Этого, к сожалению, я думаю, недостаточно, но во время войны это большой шаг, прорыв, для уважения нашим учителям", — подчеркнул Горбенко.

Он сообщил, что это произойдет с 1 января 2026 года.

Напомним, Гетманцев рассказал, что за все время существования программы "єОселя" учителя заключили лишь тысячу соглашений.

Ранее экономический эксперт Руслан Черный объяснил, от чего должна зависеть зарплата учителя.

учителя украинцы деньги Украина зарплата
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации