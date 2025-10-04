Зарплаты учителей в 2026 году — Горбенко рассказал, на сколько вырастут

Нардеп назвал, на сколько вырастут зарплаты учителей в 2026 году
Народный депутат от "Слуги Народа" Руслан Горбенко объяснил, на сколько вырастут зарплаты учителей с начала 2026 года. По его словам, речь идет о 50%.
Об этом Руслан Горбенко рассказал в эфире Вечір.LIVE.
Зарплаты учителей в 2026 году
"Сейчас средняя заработная плата учителя в Украине — это 15 тысяч гривен", — отметил Горбенко.
По его словам, с доплатами зарплата возрастает до 20 тысяч гривен. Нардеп говорит, что сейчас есть предложение повысить денежное обеспечение учителей на 50%, то есть это будет в среднем 30 тысяч гривен.
"Этого, к сожалению, я думаю, недостаточно, но во время войны это большой шаг, прорыв, для уважения нашим учителям", — подчеркнул Горбенко.
Он сообщил, что это произойдет с 1 января 2026 года.
