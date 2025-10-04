Відео
Нардеп назвав, на скільки зростуть зарплати вчителів в 2026 році

Нардеп назвав, на скільки зростуть зарплати вчителів в 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 18:34
Зарплати вчителів у 2026 році — Горбенко розповів, на скільки зростуть
Заняття в школі. Фото ілюстративне: Pexels

Народний депутат від "Слуги Народу" Руслан Горбенко пояснив, на скільки зростуть зарплати вчителів з початку 2026 року. За його словами, йдеться про 50%.

Про це Руслан Горбенко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Зарплати вчителів у 2026 році

"Зараз середня заробітна плата вчителя в Україні — це 15 тисяч гривень", — зауважив Горбенко.

За його словами, з доплатами зарплата зростає до 20 тисяч гривень. Нардеп каже, що наразі є пропозиція підвищити грошове забезпечення вчителів на 50%, тобто це буде в середньому 30 тисяч гривень.

"Цього, на жаль, я думаю, недостатньо, але під час війни це великий крок, прорив, для шани нашим вчителям", — наголосив Горбенко.

Він повідомив, що це відбудеться з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, Гетманцев розповів, що за весь час існування програми "єОселя" вчителі уклали лише тисячу угод.

Раніше економічний експерт Руслан Чорний пояснив, від чого має залежати зарплата вчителя.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
