Зарплати вчителів у 2026 році — Горбенко розповів, на скільки зростуть

Народний депутат від "Слуги Народу" Руслан Горбенко пояснив, на скільки зростуть зарплати вчителів з початку 2026 року. За його словами, йдеться про 50%.

Про це Руслан Горбенко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Зарплати вчителів у 2026 році

"Зараз середня заробітна плата вчителя в Україні — це 15 тисяч гривень", — зауважив Горбенко.

За його словами, з доплатами зарплата зростає до 20 тисяч гривень. Нардеп каже, що наразі є пропозиція підвищити грошове забезпечення вчителів на 50%, тобто це буде в середньому 30 тисяч гривень.

"Цього, на жаль, я думаю, недостатньо, але під час війни це великий крок, прорив, для шани нашим вчителям", — наголосив Горбенко.

Він повідомив, що це відбудеться з 1 січня 2026 року.

