Нападение "Шахедов" на Кривой Рог: есть погибшие и разрушения

Тушение пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В ночь на 12 июля российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В результате попадания "Шахедов" по промышленному предприятию возник пожар, погибли два человека.

Об этом сообщил Александр Вилкул, председатель Совета обороны города Кривого Рога, передает Новини.LIVE.

На месте удара работают аварийно-спасательные службы

Под утро 12 июля российские оккупанты совершили очередную атаку ударными беспилотниками на Кривой Рог. На этот раз под удар попало промышленное предприятие города.

Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в результате атаки "Шахедов" на объекте возник пожар. В настоящее время на месте происшествия продолжается аварийно-спасательная операция.

По предварительной информации, в результате попадания одного из беспилотников погибли два человека. Также повреждены предприятие и объекты инфраструктуры.

Александр Вилкул призвал жителей города находиться в укрытиях, поскольку сохранялась угроза повторных ударов.

В Криворожском районе других обстрелов зафиксировано не было.

Кроме того, российские войска атаковали Никопольский район. Враг нанес удары дронами по Никополю и Марганецкой общине. В результате атаки погиб 66-летний мужчина.

Повреждения получили административное здание, частные дома, хозяйственная постройка и грузовой автомобиль.

В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Заявление Александра Вилкула. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в течение ночи и утра 10 июля российские войска почти десять раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области. В результате вражеских ударов один человек получил ранения.

Новини.LIVE писали, что в субботу, 11 июля, российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. В результате атаки четыре человека получили ранения.