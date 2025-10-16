Пытался сбежать за границу за деньги - ГПСУ задержала нарушителя на Волыни

Пытался сбежать за границу за деньги — ГПСУ задержала нарушителя
Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности 6-го пограничного отряда ГВЗВВБ "Запад" задержали 24-летнего жителя Рожищенской общины. Он пытался незаконно пересечь государственную границу и предложил взятку.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
Пограничники задержали беглеца
Молодой человек решил обойти пункт пропуска и предложил пограничнику 2000 долларов за содействие в "договоренности". Попытка дать взятку закончилась провалом — задержание произошло непосредственно во время передачи денег.
У нарушителя изъяли деньги, автомобиль KIA и два мобильных телефона. Сейчас ему сообщено о подозрении.
Операцию провели совместно с Волынским управлением ДВБ Нацполиции и следователями ГУНП в Волынской области. Поддержку оказывало руководство пограничного отряда, а процессуальное руководство обеспечила Волынская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
