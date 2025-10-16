Відео
Україна
Намагався втекти за кордон за гроші — ДПСУ затримала порушника

Намагався втекти за кордон за гроші — ДПСУ затримала порушника

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:55
Оновлено: 15:55
Намагався втекти за кордон за гроші — ДПСУ затримала порушника на Волині
Затримання втікачів. Фото: ДПСУ

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки 6-го прикордонного загону ГВЗВВБ "Захід" затримали 24-річного жителя Рожищенської громади. Він намагався незаконно перетнути державний кордон і запропонував хабар.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram.

Читайте також:
Намагався втекти за кордон за гроші — ДПСУ затримала порушника - фото 1
Пост ДПСУ. Фото: скриншот

Прикордонники затримали втікача

Молодий чоловік вирішив обійти пункт пропуску та запропонував прикордоннику 2000 доларів за сприяння у "домовленості". Спроба дати хабар закінчилася провалом — затримання відбулося безпосередньо під час передачі грошей.

У порушника вилучили кошти, автомобіль KIA та два мобільні телефони. Наразі йому повідомлено про підозру.

Операцію провели спільно з Волинським управлінням ДВБ Нацполіції та слідчими ГУНП у Волинській області. Підтримку надавало керівництво прикордонного загону, а процесуальне керівництво забезпечила Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Прикордонники затримали втікача на Волині
Гроші затриманого. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, ми писали про те, що на кордоні з Одещиною затримали ухилянтів у військовій формі.

Також ми повідомляли, що у Молдові судитимуть українця, який переправляв чоловіків з України за кордон.

кордон прикордонники ухилянти ДПСУ виїзд за кордон
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
