Намагався втекти за кордон за гроші — ДПСУ затримала порушника на Волині

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки 6-го прикордонного загону ГВЗВВБ "Захід" затримали 24-річного жителя Рожищенської громади. Він намагався незаконно перетнути державний кордон і запропонував хабар.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram.
Прикордонники затримали втікача
Молодий чоловік вирішив обійти пункт пропуску та запропонував прикордоннику 2000 доларів за сприяння у "домовленості". Спроба дати хабар закінчилася провалом — затримання відбулося безпосередньо під час передачі грошей.
У порушника вилучили кошти, автомобіль KIA та два мобільні телефони. Наразі йому повідомлено про підозру.
Операцію провели спільно з Волинським управлінням ДВБ Нацполіції та слідчими ГУНП у Волинській області. Підтримку надавало керівництво прикордонного загону, а процесуальне керівництво забезпечила Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
