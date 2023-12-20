Самые выдающиеся места Нью-Йорка подсветили сине-желтыми цветами

Бруклинский мост с украинской символикой. Фото: ОП

В ночь на 20 декабря в Нью-Йорке Эмпайр-стейт-билдинг засветился сине-желтыми цветами. Это сделали для того, чтобы привлечь мировое внимание к украинским детям, которых похитила Россия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, государство прилагает "максимум усилий", чтобы домой вернулся каждый ребенок.

"Благодарю каждую страну, которая с первых дней полномасштабной войны рядом с Украиной. Эта поддержка дает сил нашему народу", — подчеркнул президент.

Что известно об акции в поддержку Украины в Нью-Йорке

В пресс-службе Офиса Президента подчеркнули, что не только это здание было подсвечено цветами нашего флага. Многие другие достопримечательности подсветили украинской символикой, среди которых Бруклинский мост и здание Verizon.

Бруклинский мост с украинской символикой. Фото: ОП

В то же время, украинский детский хор пел колядки в переходе Центрального железнодорожного вокзала города.

Также позади хора спроектировали анимацию, показывающую количество пропавших без вести детей. Ее можно увидеть и в других местах Нью-Йорка, в том числе на Бруклинском мосту и здании Verizon.

Слоган акции — "Эти дети не вернутся домой на праздники".

Эмпайр-стейт-билдинг с украинской символикой. Фото: ОП

Кто стал организатором такого события

Отмечается, что ее организатором стал актер и режиссер Айзек Лев Шрайбер, напомнивший, что Россия похитила более 19 тысяч украинских детей.

"Попав в Россию, их идентичности стираются, и они вынуждены принимать российскую культуру и гражданство. В то время как американские семьи по всей стране собираются по праздникам, эта кампания является напоминанием о том, что без нашей постоянной поддержки Украины эти похищенные дети могут никогда не вернуться домой. Мы поддерживаем", — заверил он.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что в Украину удалось вернуть еще троих детей. Двое из них находились на временно оккупированных территориях, а еще один — на территории России.