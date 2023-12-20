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Найвизначніші місця Нью-Йорка підсвітили синьо-жовтими кольорами

20 грудня 2023 22:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Найвизначніші місця Нью-Йорка підсвітили синьо-жовтими кольорами
Бруклінський міст з українською символікою. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч проти 20 грудня у Нью-Йорку Емпайр-стейт-білдінг засвітився синьо-жовтими кольорами. Це зробили для того, аби привернути світову увагу до українських дітей, яких викрала Росія.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, держава докладає "максимум зусиль", аби додому повернулася кожна дитина. 

"Дякую кожній країні, яка з перших днів повномасштабної війни поруч з Україною. Ця підтримка надає сил нашому народові", — наголосив президент.

Що відомо про акцію на підтримку України в Нью-Йорку

У пресслужбі Офісу Президента наголосили, що не лише ця будівля була підсвічена кольорами нашого прапора. Також багато інших визначних місць підсвітили українською символікою, серед яких Бруклінський міст та будівля Verizon.

у Нью-Йорку відбулася акція на підтримку України
Бруклінський міст з українською символікою. Фото: ОП

Водночас український дитячий хор співав колядки у переході Центрального залізничного вокзалу міста.

Також позаду хору спроєктували анімацію, яка показує кількість зниклих безвісти дітей. Її можна побачити і в інших місцях Нью-Йорка, серед них Бруклінський міст та будівля Verizon. 

Слоган акції — "Ці діти не повернуться додому на свята".

у Нью-Йорку відбулася акція на підтримку України
Емпайр-стейт-білдінг з українською символікою. Фото: ОП

Хто став організатором такої події

Зазначається, що її організатором став актор і режисер Айзек Лев Шрайбер, який нагадав, що Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей. 

"Потрапивши в Росію, їхні ідентичності стираються, і вони змушені приймати російську культуру і громадянство. У той час як американські сім'ї по всій країні збираються на свята, ця кампанія є нагадуванням про те, що без нашої постійної підтримки України ці викрадені діти можуть ніколи не повернутися додому. Ми підтримуємо", — запевнив він.

Нагадаємо, раніше голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що до України вдалося повернути ще трьох дітей. Двоє з них перебували на тимчасово окупованих територіях, а ще один — на території Росії.

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