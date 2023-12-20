Найвизначніші місця Нью-Йорка підсвітили синьо-жовтими кольорами

Бруклінський міст з українською символікою. Фото: ОП

В ніч проти 20 грудня у Нью-Йорку Емпайр-стейт-білдінг засвітився синьо-жовтими кольорами. Це зробили для того, аби привернути світову увагу до українських дітей, яких викрала Росія.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

За його словами, держава докладає "максимум зусиль", аби додому повернулася кожна дитина.

"Дякую кожній країні, яка з перших днів повномасштабної війни поруч з Україною. Ця підтримка надає сил нашому народові", — наголосив президент.

Що відомо про акцію на підтримку України в Нью-Йорку

У пресслужбі Офісу Президента наголосили, що не лише ця будівля була підсвічена кольорами нашого прапора. Також багато інших визначних місць підсвітили українською символікою, серед яких Бруклінський міст та будівля Verizon.

Бруклінський міст з українською символікою. Фото: ОП

Водночас український дитячий хор співав колядки у переході Центрального залізничного вокзалу міста.

Також позаду хору спроєктували анімацію, яка показує кількість зниклих безвісти дітей. Її можна побачити і в інших місцях Нью-Йорка, серед них Бруклінський міст та будівля Verizon.

Слоган акції — "Ці діти не повернуться додому на свята".

Емпайр-стейт-білдінг з українською символікою. Фото: ОП

Хто став організатором такої події

Зазначається, що її організатором став актор і режисер Айзек Лев Шрайбер, який нагадав, що Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей.

"Потрапивши в Росію, їхні ідентичності стираються, і вони змушені приймати російську культуру і громадянство. У той час як американські сім'ї по всій країні збираються на свята, ця кампанія є нагадуванням про те, що без нашої постійної підтримки України ці викрадені діти можуть ніколи не повернутися додому. Ми підтримуємо", — запевнив він.

Нагадаємо, раніше голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що до України вдалося повернути ще трьох дітей. Двоє з них перебували на тимчасово окупованих територіях, а ще один — на території Росії.