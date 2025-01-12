Лучшие университеты Украины по областям - рейтинг 2025

Самые популярные университеты Украины по областям — рейтинг
В Украине сформировали рейтинг высших учебных заведений. В нем оказались лучшие университеты из разных областей.
Об этом сообщает UA War Infographics в Telegram в воскресенье, 12 января.
Лучшие университеты Украины
Так, в рейтинге указаны самые популярные университеты во всех областях и средний балл, с которым в него поступили на бакалавриат.
На севере Украины первое место в рейтинге занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с индексом 29,5, а далее:
- Житомирская политехника — 5,2;
- Сумский государственный университет — 3,6;
- Черниговская политехника — 3,2;
- Государственный налоговый университет в Киевской области — 2,5;
Среди центральных областей возглавил список Винницкий национальный технический университет с индексом 6,4, далее следует Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка — 6,3.
Следующими в перечне являются Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, индекс которого 4,4 и Центральноукраинский национальный технический университет в Кировоградской области — индекс 1,8.
На западе Украины самым популярным университетом стал Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 30,4, а дальше рейтинг такой:
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 12,9;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника — 11,9;
- Ужгородский национальный университет — 7,6;
- Западноукраинский национальный университет на Тернопольщине — 6,8;
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования на Ровенщине — 5,5;
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки — 5,2;
- Хмельницкий национальный университет — 5,2;
В то же время среди восточных областей в топ попал лишь Харьковский национальный университет имени Василия Каразина с индексом 10,3. А вузы Луганской и Донецкой области были вынуждены прекратить свою деятельность или переместиться в более безопасные города из-за оккупации Россией.
На юге лучшей стал Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара с отметкой 7,6. Далее Одесская юридическая академия — 6,5, Запорожский национальный университет — 3,7 и Николаевский национальный аграрный университет — 1,8.
Ранее специалисты BUKI подготовили несколько советов и перечень интересных каналов в соцсетях для подготовки к УМТ.
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