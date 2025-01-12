Лучшие университеты Украины по областям - рейтинг 2025

Студенты. Иллюстративное фото: КНУ

В Украине сформировали рейтинг высших учебных заведений. В нем оказались лучшие университеты из разных областей.

Об этом сообщает UA War Infographics в Telegram в воскресенье, 12 января.

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Лучшие университеты Украины

Так, в рейтинге указаны самые популярные университеты во всех областях и средний балл, с которым в него поступили на бакалавриат.

На севере Украины первое место в рейтинге занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с индексом 29,5, а далее:

Житомирская политехника — 5,2;

Сумский государственный университет — 3,6;

Черниговская политехника — 3,2;

Государственный налоговый университет в Киевской области — 2,5;

Инфографика UA War Infographics

Среди центральных областей возглавил список Винницкий национальный технический университет с индексом 6,4, далее следует Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка — 6,3.

Следующими в перечне являются Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, индекс которого 4,4 и Центральноукраинский национальный технический университет в Кировоградской области — индекс 1,8.

Инфографика UA War Infographics

На западе Украины самым популярным университетом стал Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 30,4, а дальше рейтинг такой:

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 12,9;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника — 11,9;

Ужгородский национальный университет — 7,6;

Западноукраинский национальный университет на Тернопольщине — 6,8;

Национальный университет водного хозяйства и природопользования на Ровенщине — 5,5;

Волынский национальный университет имени Леси Украинки — 5,2;

Хмельницкий национальный университет — 5,2;

Инфографика UA War Infographics

В то же время среди восточных областей в топ попал лишь Харьковский национальный университет имени Василия Каразина с индексом 10,3. А вузы Луганской и Донецкой области были вынуждены прекратить свою деятельность или переместиться в более безопасные города из-за оккупации Россией.

Инфографика UA War Infographics

На юге лучшей стал Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара с отметкой 7,6. Далее Одесская юридическая академия — 6,5, Запорожский национальный университет — 3,7 и Николаевский национальный аграрный университет — 1,8.

Инфографика UA War Infographics

Ранее специалисты BUKI подготовили несколько советов и перечень интересных каналов в соцсетях для подготовки к УМТ.

Также мы писали, что в Украине с 2027 года начнет действовать образовательная реформа, которая изменит устаревшие методы обучения. Дети в старшей школе будут иметь возможность выбирать предметы.