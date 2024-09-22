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Лучший iPhone — какую модель выбрать в 2024 году

22 сентября 2024 16:58
Аркадий Пастула - Редактор
Самые лучшие модели iPhone 2024 года и их особенности
Телефоны от Apple. Фото: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

Официальный запуск продаж iPhone 16 вызвал большой интерес. Журналисты в своих обзорах отмечают это как одно из самых удачных обновлений базовой модели за последние годы. В то же время версии Pro восприняли менее увлеченно, назвав их достаточно посредственными.

Авторы TechRadar рассказали, какую модель iPhone лучше выбрать в 2024 году.

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Лучший выбор — iPhone 16 Pro Max. Он имеет впечатляющую автономность, ведь это самый долговечный смартфон от Apple за всю историю. Он имеет мощный мобильный процессор, камеру с основным и широкоугольным модулями по 48 Мп, а также функции, работающие на базе искусственного интеллекта.

iPhone 16 — универсальный выбор. Этот базовый смартфон подходит для тех, кто хочет познакомиться с продуктами бренда. Он компактный, легкий, оснащен мощным процессором, имеет функции на основе искусственного интеллекта и новую кнопку для управления камерой.

А iPhone 15 — это лучшее соотношение цены и качества. Эта базовая модель Apple 2023 года может и не иметь всех новейших функций, но остается быстрой, компактной и удобной для фотографов. Благодаря USB-C и Dynamic Island можно получить современный iPhone по выгодной цене.

iPhone SE (2022) — лучший бюджетный вариант. После осенней презентации Apple сняла с продаж iPhone 13, поэтому iPhone SE 3 стал самым доступным актуальным смартфоном. Хотя его дизайн с заметными рамками может выглядеть устаревшим, технические характеристики остаются на высоком уровне.

iPhone 16 Plus — настоящий монстр автономности. Если для вас важнее всего срок службы батареи, эта модель станет отличным выбором. Хотя 16 Pro Max также предлагает впечатляющую живучесть, iPhone 16 Plus превосходит его как ценностное предложение.

Напомним, 16 сентября пользователи наконец-то получили доступ к обновленной версии iOS 18. Она стала доступна после трехмесячного периода бета-тестирования.

Также недавно Apple анонсировала новую линейку iPhone 16 и 16 Pro. Но существуют по меньшей мере три причины, почему следует подождать год, пока появится iPhone 17 Air.

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