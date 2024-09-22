Найкращі моделі iPhone 2024 року та їх особливості

Телефони від Apple. Фото: Pexels

Офіційний запуск продажів iPhone 16 викликав чималий інтерес. Журналісти у своїх оглядах відзначають це як одне з найвдаліших оновлень базової моделі за останні роки. Водночас версії Pro сприйняли менш захоплено, назвавши їх досить посередніми.

Автори TechRadar розповіли, яку модель iPhone краще обрати у 2024 році.

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Найкращі iPhone у 2024 році

Найкращий вибір — iPhone 16 Pro Max. Він має вражаючу автономність, адже це найдовговічніший смартфон від Apple за всю історію. Він має потужний мобільний процесор, камеру з основним і ширококутним модулями по 48 Мп, а також функції, що працюють на базі штучного інтелекту.

iPhone 16 – універсальний вибір. Цей базовий смартфон підходить для тих, хто хоче познайомитися з продуктами бренду. Він компактний, легкий, оснащений потужним процесором, має функції на основі штучного інтелекту та нову кнопку для керування камерою.

А iPhone 15 — це найкраще співвідношення ціни та якості. Ця базова модель Apple 2023 року може й не мати всіх новітніх функцій, але залишається швидкою, компактною та зручною для фотографів. Завдяки USB-C і Dynamic Island можна отримати сучасний iPhone за вигідною ціною.

iPhone SE (2022) — найкращий бюджетний варіант. Після осінньої презентації Apple зняла з продажів iPhone 13, тож iPhone SE 3 став найдоступнішим актуальним смартфоном. Хоча його дизайн з помітними рамками може виглядати застарілим, технічні характеристики залишаються на високому рівні.

iPhone 16 Plus – справжній монстр автономності. Якщо для вас найважливіший термін служби батареї, ця модель стане відмінним вибором. Хоча 16 Pro Max також пропонує вражаючу живучість, iPhone 16 Plus перевершує його як ціннісна пропозиція.

Нагадаємо, 16 вересня користувачі нарешті отримали доступ до оновленої версії iOS 18. Вона стала доступною після тримісячного періоду бета-тестування.

Також нещодавно Apple анонсувала нову лінійку iPhone 16 та 16 Pro. Але існують щонайменше три причини, чому варто почекати рік, поки з’явиться iPhone 17 Air.