Десять Божьих заповедей — табличку продали за 5 млн долларов

Каменная табличка с десятью заповедями. Фото: Sotheby's

Древнейшую каменную табличку с десятью заповедями продали за более чем 5 миллионов долларов на аукционе Sotheby's. Эта памятка датирована 300-800 годами нашей эры.

Об этом говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

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Как известно, заповеди написаны на мраморной плите палеоеврейским шрифтом. Она весит 52 килограмма и датируется 300-800 годами нашей эры. Покупатель, приобретший памятник, намерен передать его израильскому учреждению.

Каменная табличка с десятью заповедями. Фото: Sotheby's

На сайте говорится, что табличку нашли при раскопках железной дороги вдоль южного побережья Израиля в 1913 году и поначалу не признали ее исторически значимой. До 1943 года табличку использовали как брусчатку в доме, а затем продали ученому, понявшему значение исторического объекта.

Аукционный дом отметил, что ощутимая связь с древними верованиями, которые глубоко сформировали глобальные религиозные и культурные традиции. Это редкое свидетельство истории.

Напомним, в ноябре на аукционе продали кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Новый владелец приобрел эксклюзив за 2200 фунтов стерлингов (117 тысяч гривен).

Также мы писали, что во Львове был проведен аукцион на встречу с Садовым и его женой. Все деньги передали на нужды ВСУ.