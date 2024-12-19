Десять Божих заповідей — табличку продали за 5 млн доларів

Кам'яна табличка з десятьма заповідями. Фото: Sotheby's

Найдавніші кам'яну табличку з десятьма заповідями продали за понад 5 мільйонів доларів на аукціоні Sotheby's. Ця пам'ятка датована 300-800 роками нашої ери.

Про це йдеться на сайті аукціонного дому Sotheby's.

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Продаж кам'яної таблички з десятьма заповідями

Як відомо, заповіді написані ні мармуровій плиті палеоєврейським шрифтом. Вона важить 52 кілограми та датується 300-800 роками нашої ери. Покупець, який придбав пам'ятку, має намір передати її ізраїльській установі.

Кам'яна табличка з десятьма заповідями. Фото: Sotheby's

На сайті йдеться, що табличку знайшли під час розкопок залізниці вздовж південного узбережжя Ізраїлю в 1913 році і спочатку не визнали її історично значущою. До 1943 року табличку використовували як бруківку в будинку, а потім продали вченому, який зрозумів значення історичного обʼєкта.

Аукціонний дім зазначив, що відчутний зв’язок із стародавніми віруваннями, які глибоко сформували глобальні релігійні та культурні традиції. Це рідкісне свідчення історії.

Нагадаємо, у листопада на аукціоні продали шматок торта з весілля королеви Єлизавети II і принца Філіпа. Новий власник придбав ексклюзив за 2 200 фунтів стерлінгів (117 тисяч гривень).

Також ми писали, що у Львові провели аукціон на зустріч з Садовим та його дружиною. Усі гроші передали на потреби ЗСУ.