Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры в Абу-Даби были прогрессивными характер и дали надежду на завершение российско-украинской войны. Разблокирование трехстороннего формата стало важным достижением.

Об этом со ссылкой на пресс-конференцию главы государства после встречи со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине сообщает Новини.LIVE.

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Прогресс в переговорах

Украинский лидер отметил, что американской переговорной группе удалось добиться прогресса — во время следующей встречи Европа войдет в состав переговорной команды и получит право голоса.

"Война идет в Европе, мы будем членом ЕС в будущем, поэтому это очень важно и для процветания, и для гарантий безопасности", — подчеркнул президент.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ сообщал о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Встречи, в которых принимали участие представители Украины, США и России, проходили 10 и 11 ноября. Украинскую делегацию представляли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Офиса президента Украины писал, что во время трехсторонних переговоров стороны обсуждали возможное возвращение пленных. На Родину могут вернуться тысяча или даже больше украинцев. Речь идет об обмене в формате "1 000 на 1 000" или "1 500 на 1 500".