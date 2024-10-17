Народная депутат подозревается в незаконном обогащении на 20 млн грн

Работник Национального антикоррупционного бюро. Иллюстративное фото: НАБУ

Народному депутату Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 20 млн гривен. Следствие установило, что ее официальный доход за этот период значительно меньше.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в четверг, 17 октября.

Читайте также:

Нардепа подозревают в незаконном обогащении

Отмечается, что НАБУ вместе с САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины.

Следователи установили, что в 2021-2022 годах она приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн гривен. Впоследствии за эти средства нардеп приобрела дом в Одесской области, где сейчас проживает.

Согласно данным следствия, официальный доход и сбережения депутата за этот период составляли лишь 2,7 млн гривен, которые она использовала на другие цели.

"Таким образом нардеп незаконно обогатилась на сумму более 20 млн гривен", — говорится в сообщении.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов во время допроса заявил, что работники НАБУ требовали у него 500 тыс. долларов взятки. Он якобы отказался, и против него возбудили уголовное дело по злоупотреблениям при покупке завода "Краян".

Ранее мы писали, что НАБУ расследует дело о вероятном завладении средствами госпредприятия "Измаильский морской торговый порт" в Одесской области. Предприниматель мог присвоить более 39 млн гривен.