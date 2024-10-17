Народну депутатку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн грн

Працівник Національного антикорупційного бюро. Ілюстративне фото: НАБУ

Народній депутатці України повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 млн гривень. Слідство встановило, що її офіційний дохід за цей період значно менший.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у четвер, 17 жовтня.

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Зазначається, що НАБУ разом із САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України.

Слідчі встановили, що у 2021-2022 роках вона набула у свою власність активи на суму понад 20 млн гривень. Згодом за ці кошти нардепка придбала будинок в Одеській області, де наразі проживає.

Згідно з даними слідства, офіційний дохід і заощадження депутатки за цей період становили лише 2,7 млн гривень, які вона використала на інші цілі.

"Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов під час допиту заявив, що працівники НАБУ вимагали в нього 500 тисяч доларів хабаря. Він буцімто відмовився, і проти нього порушили кримінальну справу щодо зловживань під час купівлі заводу "Краян".

Раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу про ймовірне заволодіння коштами держпідприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт" на Одещині. Підприємець міг привласнити понад 39 млн гривень.