Юлия Свириденко почтила Викторию Рощину, Ирину Цыбух и Дарью Лопатину

Премьер-министр Юлия Свириденко напомнила о женщинах, которые отдали свои жизни за свободу и будущее Украины. Она почтила память журналистки Виктории Рощиной, парамедика Ирины Цыбух и военной из корпуса "Азов" Дарьи Лопатиной, назвав их символами мужества, самопожертвования и любви к Родине.

Свою речь Юлия Свириденко объявила во время выступления на Украинском Женском Конгрессе, передает Новини.LIVE.

Юлия Свириденко почтила выдающихся погибших украинок

"Дарья Копатина, меня ее личная история поразила, девятнадцать лет. Погибла в сентябре этого года. И молодая девушка, военнослужащая первого корпуса нацгвардии Азов, погибла при выполнении боевого задания. Но ее сестры выполняют задачи и дальше продолжают борьбу. И таких женщин семьдесят тысяч в украинской армии. Виктория Рощина — журналистка, которая самоотверженно искала правду и погибла еще в сентябре прошлого года в плену. Я считаю, что мир наконец услышал и что россияне — это нелюди, для которых пытки — это инструмент войны. Истории некоторых женщин-лидеров, которые, к сожалению, уже не с нами. И конечно, Ирина Зимова, парамедик, которая спасала раненых с поля боя. И кто-то не верил, что это возможно, но теперь десятки тысяч украинских городов, включая главную улицу столицы, в девять утра останавливаются на минуту молчания", — высказалась Юлия Свириденко.

Кто такая Ирина Цыбух

В мирной жизни Ирина Цыбух работала менеджером на "Суспільному", реализовывала образовательные программы в Донецкой и Луганской областях.

С 2015 года она ездила на фронт как парамедик, а после полномасштабного вторжения вернулась в Киевскую область и присоединилась к добровольческому батальону "Госпитальеры", который осуществляет эвакуацию раненых с линии фронта. 29 мая 2024 года Ирина, позывной "Чека", погибла во время ротации на Харьковском направлении — за несколько дней до своего 26-го дня рождения.

Кто такая Виктория Рощина

Украинский репортер Виктория Рощина попала в российский плен в августе 2023 года, когда отправилась на оккупированные территории для подготовки материалов.

Она более года находилась в неволе, сначала в СИЗО Таганрога, затем - в следственном изоляторе №3 города Кизел Пермского края. 19 сентября 2024 года Виктория умерла в плену. О ее смерти родные узнали только в октябре, когда получили официальное сообщение.

Что известно о Дарье Лопатиной

19-летняя Дарья Лопатина, которая имела позывной "Дельта", служила в 12-й бригаде специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов".

Она училась в Киевской школе экономики, куда поступила в 2023 году, и, уже будучи студенткой второго курса, присоединилась в ряды защитников как инженер. Дарья погибла в сентябре 2024 года во время выполнения боевого задания.

