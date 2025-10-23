Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Женском Конгрессе почтили погибших в войне выдающихся украинок

На Женском Конгрессе почтили погибших в войне выдающихся украинок

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 13:10
обновлено: 13:58
Юлия Свириденко почтила Викторию Рощину, Ирину Цыбух и Дарью Лопатину
Портрет журналистки Виктории Рощиной, которая была убита в российском плену. Фото: УНИАН

Премьер-министр Юлия Свириденко напомнила о женщинах, которые отдали свои жизни за свободу и будущее Украины. Она почтила память журналистки Виктории Рощиной, парамедика Ирины Цыбух и военной из корпуса "Азов" Дарьи Лопатиной, назвав их символами мужества, самопожертвования и любви к Родине.

Свою речь Юлия Свириденко объявила во время выступления на Украинском Женском Конгрессе, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Юлия Свириденко почтила выдающихся погибших украинок

"Дарья Копатина, меня ее личная история поразила, девятнадцать лет. Погибла в сентябре этого года. И молодая девушка, военнослужащая первого корпуса нацгвардии Азов, погибла при выполнении боевого задания. Но ее сестры выполняют задачи и дальше продолжают борьбу. И таких женщин семьдесят тысяч в украинской армии. Виктория Рощина — журналистка, которая самоотверженно искала правду и погибла еще в сентябре прошлого года в плену. Я считаю, что мир наконец услышал и что россияне — это нелюди, для которых пытки — это инструмент войны. Истории некоторых женщин-лидеров, которые, к сожалению, уже не с нами. И конечно, Ирина Зимова, парамедик, которая спасала раненых с поля боя. И кто-то не верил, что это возможно, но теперь десятки тысяч украинских городов, включая главную улицу столицы, в девять утра останавливаются на минуту молчания", — высказалась Юлия Свириденко.

Кто такая Ирина Цыбух

В мирной жизни Ирина Цыбух работала менеджером на "Суспільному", реализовывала образовательные программы в Донецкой и Луганской областях.

С 2015 года она ездила на фронт как парамедик, а после полномасштабного вторжения вернулась в Киевскую область и присоединилась к добровольческому батальону "Госпитальеры", который осуществляет эвакуацию раненых с линии фронта. 29 мая 2024 года Ирина, позывной "Чека", погибла во время ротации на Харьковском направлении — за несколько дней до своего 26-го дня рождения.

Кто такая Виктория Рощина

Украинский репортер Виктория Рощина попала в российский плен в августе 2023 года, когда отправилась на оккупированные территории для подготовки материалов.

Она более года находилась в неволе, сначала в СИЗО Таганрога, затем - в следственном изоляторе №3 города Кизел Пермского края. 19 сентября 2024 года Виктория умерла в плену. О ее смерти родные узнали только в октябре, когда получили официальное сообщение.

Что известно о Дарье Лопатиной

19-летняя Дарья Лопатина, которая имела позывной "Дельта", служила в 12-й бригаде специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов".

Она училась в Киевской школе экономики, куда поступила в 2023 году, и, уже будучи студенткой второго курса, присоединилась в ряды защитников как инженер. Дарья погибла в сентябре 2024 года во время выполнения боевого задания.

Напомним, также вице-спикер Верховной Рады сообщила, сколько женщин сейчас служат в рядах ВСУ и не только.

смерть женщины Юлия Свириденко война в Украине военнослужащие Виктория Рощина
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации