Україна
На Жіночому Конгресі вшанували загиблих у війні видатних українок

На Жіночому Конгресі вшанували загиблих у війні видатних українок

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 13:10
Оновлено: 13:58
Юлія Свириденко вшанувала Вікторію Рощину, Ірину Цибух і Дар’ю Лопатіну
Портрет журналістки Вікторії Рощиної, яка була убита в російському полоні. Фото: УНІАН

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко нагадала про жінок, які віддали свої життя за свободу та майбутнє України. Вона вшанувала пам’ять журналістки Вікторії Рощиної, парамедикині Ірини Цибух та військової з корпусу "Азов" Дар’ї Лопатіної, назвавши їх символами мужності, самопожертви й любові до Батьківщини.

Свою промову Юлія Свириденко оголосила під час виступу на Українському Жіночому Конгресі, передає Новини.LIVE.

Юлія Свириденко вшанувала видатних загиблих українок

"Дар'я Копатіна, мені її особиста історія вразила, дев'ятнадцять років. Загинула у вересні цього року. І молода дівчина, військовослужбовиця першого корпусу нацгвардії Азов, загинула при виконанні бойового завдання. Але її сестри виконують задачі і далі продовжують боротьбу. І таких жінок сімдесят тисяч в українській армії. Вікторія Рощина — журналістка, яка самовіддано шукала правду і загинула ще у вересні минулого року у полоні. Я вважаю, що світ нарешті почув і що росіяни — це нелюди, для яких катування — це інструмент війни. Історії деяких жінок-лідерок, які, на жаль, вже не з нами. І звичайно, Ірина Зимова, парамедикиня, яка рятувала поранених з поля бою. І хтось не вірив, що це можливо, але тепер десятки тисяч українських міст, включаючи головну вулицю столиці, о дев'ятій ранку зупиняються на хвилину мовчання", — висловилась Юлія Свириденко. 

Хто така Ірина Цибух 

У мирному житті Ірина Цибух працювала менеджеркою на "Суспільному", реалізовувала освітні програми в Донецькій і Луганській областях.

З 2015 року вона їздила на фронт як парамедикиня, а після повномасштабного вторгнення повернулася на Київщину й долучилася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", що здійснює евакуацію поранених із лінії фронту. 29 травня 2024 року Ірина, позивний "Чека", загинула під час ротації на Харківському напрямку — за кілька днів до свого 26-го дня народження.

Хто така Вікторія Рощина

Українська репортерка Вікторія Рощина потрапила у російський полон у серпні 2023 року, коли вирушила на окуповані території для підготовки матеріалів.

Вона понад рік перебувала в неволі, спершу у СІЗО Таганрога, згодом — у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю. 19 вересня 2024 року Вікторія померла у полоні. Про її смерть рідні дізналися лише у жовтні, коли отримали офіційне повідомлення.

Що відомо про Дар'ю Лопатіну

19-річна Дар’я Лопатіна, яка мала позивний "Дельта", служила у 12-й бригаді спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов".

Вона навчалася у Київській школі економіки, куди вступила у 2023 році, та, вже будучи студенткою другого курсу, приєдналася до лав захисників як інженер. Дар’я загинула у вересні 2024 року під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, також віцеспікерка Верховної Ради повідомила, скільки жінок наразі служать у лавах ЗСУ й не тільки.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
