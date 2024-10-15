В Закарпатском вузе за деньги фиктивно обучали мужчин призывного возраста

Восточно-европейский славянский университет. Фото: eesu.uz.ua

В Закарпатской области разоблачили и задержали ректора и бывшего проректора частного университета за фиктивное обучение в ВУЗе более 300 военнообязанных мужчин. Также в преступную группу входил работник военной службы правопорядка.

Об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола в Telegram во вторник, 15 октября.

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"На выходных в области задержали группу лиц, в которую входят ректор и бывший проректор частного университета, а также работник военной службы правопорядка. По моей информации, задержана ректор Восточно-европейского славянского университета Людмила Несух", — написал Виталий Глагола.

По данным депутата, фигуранты организовали коррупционную схему, по которой мужчины призывного возраста получали статус "соискателя образования" за 1 500 евро. За отсрочку от мобилизации надо было заплатить еще от 500 до 1 000 долларов.

Предварительно, в результате обысков изъято более 4,5 млн гривен в разной валюте. Этой схемой смогли воспользоваться около 300 мужчин призывного возраста.

Сообщение Виталия Глаголы. Фото: скриншот

Напомним, студентов, нарушивших правило последовательности получения образования, могут мобилизовать. При этом процесс призыва не зависит от учебного процесса — такого студента могут отправить в армию прямо посреди учебного года.

Ранее Новини.LIVE писали, с ноября три категории военнообязанных смогут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно с помощью приложения "Резерв+". Это люди с инвалидностью, многодетные родители и студенты дневной формы обучения.