У Закарпатському виші за гроші фіктивно навчали чоловіків призовного віку

Східно-європейський слов'янський університет. Фото: eesu.uz.ua

У Закарпатській області викрили та затримали ректорку й колишнього проректора приватного університету за фіктивне навчання у виші понад 300 військовозобов'язаних чоловіків. Також у злочинну групу входив працівник військової служби правопорядку.

Про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

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"Вихідними в області затримали групу осіб, до якої входять ректор і колишній проректор приватного університету, а також працівник військової служби правопорядку. За моєю інформацією, затримано ректорку Східно-європейського слов’янського університету Людмилу Несух", — написав Віталій Глагола.

За даними депутата, фігуранти організували корупційну схему, за якою чоловіки призовного віку отримували статус "здобувача освіти" за 1 500 євро. За відстрочку від мобілізації треба було сплатити ще від 500 до 1000 доларів.

Попередньо у результаті обшуків вилучено понад 4,5 млн гривень у різній валюті. Цією схемою змогли скористуватися близько 300 чоловіків призовного віку.

Допис Віталія Глаголи. Фото: скриншот

Нагадаємо, студентів, які порушили правило послідовності здобуття освіти, можуть мобілізувати. При цьому процес призову не залежить від навчального процесу — такого студента можуть відправити до армії просто посеред навчального року.

Раніше Новини.LIVE писали, що з листопада три категорії військовозобов’язаних зможуть оформлювати відстрочку від мобілізації дистанційно за допомогою застосунку "Резерв+". Це люди з інвалідністю, багатодітні батьки та студенти денної форми навчання.