В Закарпатье судили военного за угрозы убийством пограничнику

Украинские пограничники на дежурстве. Фото иллюстративное: uzhgorod.net.ua

В Закарпатской области между военнослужащим и пограничником во время проверки документов произошел конфликт, во время которого солдат достал нож и начал угрожать работнику ГПСУ убийством. Военного отправили под суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Конфликт произошел во время проверки документов в пограничной зоне на Закарпатье рядом с контрольным постом "Тячев". У солдата, который управлял автомобилем Mercedes ML румынской регистрации, во время остановки возник конфликт с пограничником.

Военный, который был против проверки документов у своего пассажира, достал охотничий нож и угрожал пограничнику убийством. После этого нарушителя задержали.

Мужчине инкриминировали незаконное ношение холодного оружия и угрозу убить пограничника.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и попросил суд его строго не наказывать. Пограничник, который не явился на суд, прислал заявление, в котором указал, что претензий к подсудимому не имеет.

Судья признала военного виновным в указанных уголовных правонарушениях и назначила ему два года заключения. Но, учитывая обстоятельства, его освободили от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.

Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Закарпатье мужчина обратился в суд из-за того, что его не выпустили за границу. Он был исключен из военного учета и ехал на конференцию.

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