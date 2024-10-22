На Закарпатті судили військового за погрози вбивством прикордоннику

Українські прикордонники на чергуванні. Фото ілюстративне: uzhgorod.net.ua

У Закарпатській області між військовослужбовцем та прикордонником під час перевірки документів стався конфлікт, під час якого солдат дістав ніж та почав погрожувати працівнику ДПСУ вбивством. Військового відправили під суд.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Конфлікт трапився під час перевірки документів у прикордонній зоні на Закарпатті поруч із контрольним постом "Тячів". У солдата, який керував автомобілем Mercedes ML румунської реєстрації, під час зупинки виник конфлікт із прикордонником.

Військовий, який був проти перевірки документів у свого пасажира, дістав мисливський ніж та погрожував прикордоннику вбивством. Після цього порушника затримали.

Чоловіку інкримінували незаконне носіння холодної зброї та погрозу вбити прикордонника.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та попросив суд його суворо не карати. Прикордонник, який не з'явився на суд, надіслав заяву, в якій вказав, що претензій до підсудного не має.

Суддя визнала військового винним у зазначених кримінальних правопорушеннях та призначила йому два роки ув’язнення. Але, враховуючи обставини, звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Триває термін на апеляційне оскарження.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік звернувся до суду через те, що його не випустили за кордон. Він був виключений з військового обліку та їхав на конференцію.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові судили чоловіка з Казахстану, який погрожував підірвати автобус з людьми. Як виявилося, боєприпас був імітаційно-тренувальним.