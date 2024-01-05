На Закарпатье в новогоднюю ночь произошла "голая вечеринка", — шокирующее видео
На закарпатском курорте Изки под видом уроков йоги состоялась голая вечеринка. Событие проходило в новогоднюю ночь.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
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Голая вечеринка в новогоднюю ночь
Журналист рассказал, что она проходила в новогоднюю ночь в конференц-зале экокурорта "Изки".
"Его забронировала компания людей из-за пределов Закарпатья якобы ради уроков йоги. Организатор — йога "Love Camp". Это туристы, которые приехали в Карпаты на Новогодние праздники. Их всего 38 человек с организаторами", — заявил Глагола.
Медийщик добавил, что гости отказались от обслуживающего персонала, и проводили мероприятие сами. Личность его организатора тоже удалось установить: это киевлянин Андрей Утенков. Мероприятие получило название "Новогодний Love Camp. Сказка сказок", и проходил в течение 27 декабря-4 января.
В это мероприятие входили:
- йога;
- утренние медитации;
- телесные упражнения;
- ненасильственная коммуникация;
- работа с тенью;
- эмоциональное высвобождение;
- психологическая поддержка в сложных процессах;
- мужские и женские круги;
- тантрические ритуалы;
- общие бани и чаны;
- поход в горы;
- тематические перевоплощения.
"Перевоплощение" мы уже имели возможность увидеть на видео. Участниками кемпа в большинстве своем были жители столицы. Также, получено видео непосредственно из самого кемпа", — комментирует инцидент журналист.
Напомним, что ранее горнолыжный курорт "Драгобрат" в Закарпатской области 1 января посетили работники ТЦК. Вероятно, целью их визита стал поиск ухклонистов.
Еще раньше ТЦК СП ворвались на территорию санатория "Косино": работники рассказали, что сотрудники военкомата угрожали оружием работникам и посетителям, испугали детей, а также подчеркнули, что комплекс уже обратился с заявлениями в соответствующие органы.
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