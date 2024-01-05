На Закарпатье в новогоднюю ночь произошла "голая вечеринка", — шокирующее видео

"Голой вечеринке" предшествовала йога. Фото: Telegram Виталия Глаголы

На закарпатском курорте Изки под видом уроков йоги состоялась голая вечеринка. Событие проходило в новогоднюю ночь.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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Голая вечеринка в новогоднюю ночь

Журналист рассказал, что она проходила в новогоднюю ночь в конференц-зале экокурорта "Изки".

"Его забронировала компания людей из-за пределов Закарпатья якобы ради уроков йоги. Организатор — йога "Love Camp". Это туристы, которые приехали в Карпаты на Новогодние праздники. Их всего 38 человек с организаторами", — заявил Глагола.

Гости мероприятия. Источник: Telegram Виталия Глаголы

Медийщик добавил, что гости отказались от обслуживающего персонала, и проводили мероприятие сами. Личность его организатора тоже удалось установить: это киевлянин Андрей Утенков. Мероприятие получило название "Новогодний Love Camp. Сказка сказок", и проходил в течение 27 декабря-4 января.

В это мероприятие входили:

йога;

утренние медитации;

телесные упражнения;

ненасильственная коммуникация;

работа с тенью;

эмоциональное высвобождение;

психологическая поддержка в сложных процессах;

мужские и женские круги;

тантрические ритуалы;

общие бани и чаны;

поход в горы;

тематические перевоплощения.

"Перевоплощение" мы уже имели возможность увидеть на видео. Участниками кемпа в большинстве своем были жители столицы. Также, получено видео непосредственно из самого кемпа", — комментирует инцидент журналист.

Напомним, что ранее горнолыжный курорт "Драгобрат" в Закарпатской области 1 января посетили работники ТЦК. Вероятно, целью их визита стал поиск ухклонистов.

Еще раньше ТЦК СП ворвались на территорию санатория "Косино": работники рассказали, что сотрудники военкомата угрожали оружием работникам и посетителям, испугали детей, а также подчеркнули, что комплекс уже обратился с заявлениями в соответствующие органы.