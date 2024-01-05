На Закарпатті в новорічну ніч сталася "гола вечірка", — шокуюче відео

"Голій вечірці" передувала йога. Фото: Telegram Віталія Глаголи

На закарпатському курорті "Ізки" під виглядом уроків йоги відбулась гола вечірка. Подія проходила у новорічну ніч.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Гола вечірка в новорічну ніч

Журналіст розповів, що вона проходила в новорічну ніч у конференц-залі екокурорту "Ізки".

"Його забронювала компанія людей з-за меж Закарпаття ніби-то задля уроків йоги. Організатор — йога "Love Camp". Це туристи, які приїхали в Карпати на Новорічні свята. Їх всього 38 чоловік з організаторами", — заявив Глагола.

Гості заходу. Джерело: Telegram Віталія Глаголи

Медійник додав, що гості відмовились від обслуговувального персоналу, і проводили захід самі. Особистість його організатора теж вдалося встановити: це киянин Андрій Утенков. Захід отримав назву "Новорічний Love Camp. Казка казок", і проходив протягом 27 грудня-4 січня.

В цей захід входили:

йога;

ранкові медитації;

тілесні вправи;

ненасильницька комунікація;

робота з тінню;

емоційне вивільнення;

психологічна підтримка у складних процесах;

чоловічі та жіночі кола;

тантричні ритуали;

спільні бані та чани;

похід у гори;

тематичні перевтілення.

"Перевтілення" ми вже мали змогу побачити на відео. Учасниками кемпу в більшості були мешканці столиці. Також, отримано відео безпосередньо з самого кемпу", — коментує інцидент журналіст.

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