На Закарпатті в новорічну ніч сталася "гола вечірка", — шокуюче відео
На закарпатському курорті "Ізки" під виглядом уроків йоги відбулась гола вечірка. Подія проходила у новорічну ніч.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
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Гола вечірка в новорічну ніч
Журналіст розповів, що вона проходила в новорічну ніч у конференц-залі екокурорту "Ізки".
"Його забронювала компанія людей з-за меж Закарпаття ніби-то задля уроків йоги. Організатор — йога "Love Camp". Це туристи, які приїхали в Карпати на Новорічні свята. Їх всього 38 чоловік з організаторами", — заявив Глагола.
Медійник додав, що гості відмовились від обслуговувального персоналу, і проводили захід самі. Особистість його організатора теж вдалося встановити: це киянин Андрій Утенков. Захід отримав назву "Новорічний Love Camp. Казка казок", і проходив протягом 27 грудня-4 січня.
В цей захід входили:
- йога;
- ранкові медитації;
- тілесні вправи;
- ненасильницька комунікація;
- робота з тінню;
- емоційне вивільнення;
- психологічна підтримка у складних процесах;
- чоловічі та жіночі кола;
- тантричні ритуали;
- спільні бані та чани;
- похід у гори;
- тематичні перевтілення.
"Перевтілення" ми вже мали змогу побачити на відео. Учасниками кемпу в більшості були мешканці столиці. Також, отримано відео безпосередньо з самого кемпу", — коментує інцидент журналіст.
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