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На Закарпатті в новорічну ніч сталася "гола вечірка", — шокуюче відео

5 січня 2024 00:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Закарпатті в новорічну ніч сталася "гола вечірка", — шокуюче відео
"Голій вечірці" передувала йога. Фото: Telegram Віталія Глаголи
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На закарпатському курорті "Ізки" під виглядом уроків йоги відбулась гола вечірка. Подія проходила у новорічну ніч. 

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола

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Гола вечірка в новорічну ніч

Журналіст розповів, що вона проходила в новорічну ніч у конференц-залі екокурорту "Ізки".

"Його забронювала компанія людей з-за меж Закарпаття ніби-то задля уроків йоги. Організатор — йога "Love Camp". Це туристи, які приїхали в Карпати на Новорічні свята. Їх всього 38 чоловік з організаторами", — заявив Глагола. 

На Закарпатті в новорічну ніч сталася "гола вечірка" — шокуюче відео
Гості заходу. Джерело: Telegram Віталія Глаголи

Медійник додав, що гості відмовились від обслуговувального персоналу, і проводили захід самі. Особистість його організатора теж вдалося встановити: це киянин Андрій Утенков. Захід отримав назву "Новорічний Love Camp. Казка казок", і проходив протягом 27 грудня-4 січня.

В цей захід входили:

  • йога; 
  • ранкові медитації;
  • тілесні вправи;
  • ненасильницька комунікація;
  • робота з тінню;
  • емоційне вивільнення;
  • психологічна підтримка у складних процесах;
  • чоловічі та жіночі кола;
  • тантричні ритуали;
  • спільні бані та чани;
  • похід у гори;
  • тематичні перевтілення.

"Перевтілення" ми вже мали змогу побачити на відео. Учасниками кемпу в більшості  були мешканці столиці. Також, отримано відео безпосередньо з самого кемпу", — коментує інцидент журналіст. 

Нагадаємо, що раніше на гірськолижний курорт "Драгобрат" у Закарпатській області 1 січня завітали працівники ТЦК. Ймовірно, метою їхнього візиту став пошук ухилянтів. 

Ще раніше ТЦК СП вдерлись на територію санаторію "Косино": працівники розповіли, що співробітники військкомату погрожували зброєю працівникам та відвідувачам, налякали дітей, а також наголосили, що комплекс вже звернувся із заявами до відповідних органів.

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