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На Закарпатье камнепад заблокировал поезд — в графике задержки

23 ноября 2024 09:48
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Укрзализныця сообщила о камнепаде на Закарпатье — поезд заблокирован
Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: 18000.com.ua
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Закарпатской области из-за падения камней с горы заблокировано движение электропоезда на участке Сянки — Мукачево. Две колесные пары сошли с рельсов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в субботу, 23 ноября.

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В Укрзализныце отмечают, что из-за падения камней с горы две колесные пары сошли с рельсов, поэтому движение электропоезда было заблокировано.

"Скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет. Всех пассажиров в места назначения уже доставляем автотранспортом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для минимизации задержек поезд №59 Киев — Чоп временно направлен в объезд этого участка.

"На месте уже работает восстановительная бригада железнодорожников, чтобы разблокировать движение как можно быстрее", — подытожили в Укрзализныце.

Укрзализныця падение камней с горы камнепад
Сообщение Укрзализныци в Facebook

Ранее мы сообщали, что во Львовской области спасатели ликвидировали возгорание дизельного поезда.

Также мы писали, что во Львовской области под колеса электровоза попала женщина.

Укрзализныця авария поезда Закарпатье горы Мукачево камни

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