Укрзализныця сообщила о камнепаде на Закарпатье — поезд заблокирован

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: 18000.com.ua

В Закарпатской области из-за падения камней с горы заблокировано движение электропоезда на участке Сянки — Мукачево. Две колесные пары сошли с рельсов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в субботу, 23 ноября.

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В Укрзализныце отмечают, что из-за падения камней с горы две колесные пары сошли с рельсов, поэтому движение электропоезда было заблокировано.

"Скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет. Всех пассажиров в места назначения уже доставляем автотранспортом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для минимизации задержек поезд №59 Киев — Чоп временно направлен в объезд этого участка.

"На месте уже работает восстановительная бригада железнодорожников, чтобы разблокировать движение как можно быстрее", — подытожили в Укрзализныце.

Сообщение Укрзализныци в Facebook

Ранее мы сообщали, что во Львовской области спасатели ликвидировали возгорание дизельного поезда.

Также мы писали, что во Львовской области под колеса электровоза попала женщина.