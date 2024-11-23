Укрзализныця сообщила о камнепаде на Закарпатье — поезд заблокирован

На Закарпатье камнепад заблокировал поезд — в графике задержки
В Закарпатской области из-за падения камней с горы заблокировано движение электропоезда на участке Сянки — Мукачево. Две колесные пары сошли с рельсов.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в субботу, 23 ноября.
Камнепад заблокировал поезд
В Укрзализныце отмечают, что из-за падения камней с горы две колесные пары сошли с рельсов, поэтому движение электропоезда было заблокировано.
"Скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет. Всех пассажиров в места назначения уже доставляем автотранспортом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для минимизации задержек поезд №59 Киев — Чоп временно направлен в объезд этого участка.
"На месте уже работает восстановительная бригада железнодорожников, чтобы разблокировать движение как можно быстрее", — подытожили в Укрзализныце.
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