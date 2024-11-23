Укрзалізниця повідомила про каменепад на Закарпатті — поїзд заблоковано

Поїзд Укрзалізниці. Ілюстративне фото: 18000.com.ua

У Закарпатській області через падіння каміння з гори заблоковано рух електропоїзда на дільниці Сянки — Мукачево. Дві колісні пари зійшли з рейок.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці в суботу, 23 листопада.

Читайте також:

Каменепад заблокував поїзд

В Укрзалізниці зазначають, що через падіння каміння з гори дві колісні пари зійшли з рейок, тому рух електропоїзда було заблоковано.

"Швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Всіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що для мінімізації затримок поїзд №59 Київ – Чоп тимчасово направлено в об’їзд цієї ділянки.

"На місці вже працює відновлювальна бригада залізничників, щоб розблокувати рух якнайшвидше", — підсумували в Укрзалізниці.

Повідомлення Укрзалізниці в Facebook

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області рятувальники ліквідували займання дизельного поїзда.

Також ми писали, що У Львівській області під колеса електровоза потрапила жінка.