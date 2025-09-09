Видео
Главная Новости дня На Закарпатье депутат соорганизовал незаконный сбыт древесины

На Закарпатье депутат соорганизовал незаконный сбыт древесины

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 15:12
Депутату Закарпатского облсовета объявили подозрение за незаконный сбыт дуба
Задержание фигуранта. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Депутат Закарпатского областного совета причастен к незаконному сбыту ценной древесины дуба. Речь идет о сумме в размере более 1 миллиона гривен. Фигуранту уже объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram во вторник, 9 сентября.

Читайте также:

Незаконный сбыт древесины дуба на Закарпатье

Известно, что подозреваемый является председателем профильной комиссии облсовета. Вместо контроля лесной сферы и защиты природы он соорганизовал схему нелегальной продажи ценной древесины. Известно, что депутат действовал в сговоре с руководителем одного из надлесництв.

Незаконний збут деревини дуба на Закарпатті
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Речь идет о преступлении, которое правоохранители разоблачили в июне 2025 года. Как сообщалось ранее, руководитель Береговского надлесництва филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" наладил продажу древесины дуба высших сортов без законных на то оснований", — говорится в сообщении.

Установлено, что к организации схемы причастен действующий депутат Закарпатского областного совета. Чтобы реализовать замысел, в документации надлесництва ценный дуб указывали как обычные дрова и продавали предприятию, которое не имело необходимых разрешений на его получение.

Затримання депутата на Закарпатті
Правоохранители. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Депутат лично договаривался с конечным покупателем из Ровенской области о незаконных поставках. Известно, что около 400 тысяч гривен за одну из них перевели на банковский счет жены фигуранта. Общая стоимость нелегально реализованной древесины составляет более 1 миллиона гривен.

Депутату объявлено подозрение в перевозке и сбыте незаконно срубленных деревьев по предварительному сговору группой лиц, что причинило тяжкие последствия.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, ГБР сообщило о подозрении бывшему директору "Октябрьского лесхоза" в Харьковской области за содействие частной компании в получении древесины без предоплаты.

Ранее в Киеве разоблачили бывшего налоговика, который создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд грн.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
