Депутату Закарпатської облради оголосили підозру за незаконний збут дуба

Затримання фігуранта. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Депутат Закарпатської обласної ради причетний до незаконного збуту цінної деревини дуба. Йдеться про суму у розмірі понад 1 мільйон гривень. Фігуранту вже оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у вівторок, 9 вересня.

Незаконний збут деревини дуба на Закарпатті

Відомо, що підозрюваний є головою профільної комісії облради. Замість контролю лісової сфери і захисту природи він співорганізував схему нелегального продажу цінної деревини. Відомо, що депутат діяв у змові з керівником одного із надлісництв.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Йдеться про злочин, який правоохоронці викрили у червні 2025 року. Як повідомлялось раніше, керівник Берегівського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" налагодив продаж деревини дуба вищих сортів без законних на те підстав", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що до організації схеми причетний чинний депутат Закарпатської обласної ради. Щоб реалізувати задум, у документації надлісництва цінний дуб вказували як звичайні дрова та продавали підприємству, яке не мало необхідних дозволів на його отримання.

Правоохоронці. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Депутат особисто домовлявся із кінцевим покупцем з Рівненської області про незаконні поставки. Відомо, що близько 400 тисяч гривень за одну з них переказали на банківський рахунок дружини фігуранта. Загальна вартість нелегально реалізованої деревини становить понад 1 мільйон гривень.

Депутату оголошено підозру в перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло тяжкі наслідки.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру колишньому директору "Жовтневого лісгоспу" в Харківській області за сприяння приватній компанії в отриманні деревини без передоплати.

Раніше у Києві викрили колишнього податківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд грн.