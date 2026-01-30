На Закарпатье из-за паводка подмыло опору газопровода из-за паводка

Совещание Закарпатской ОВА. Фото: Закарпатская ОВА

На Закарпатье из-за резкого потепления и интенсивного таяния снега возникла угроза стабильному газоснабжению для ряда населенных пунктов Береговского района. Подъем уровня воды в реке Тиса привел к подмыву опоры магистрального газопровода вблизи села Гетиня.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

В результате паводка конструкция опоры очень сильно наклонились, что создает риски для дальнейшей эксплуатации газопровода. В зоне потенциальной опасности находятся почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах. Речь идет о Гетине, Сасово, Дьяково, Петрово, Бобовое, Чепу, Чернотисово, Дюлу, Холмовец, Девичье, Затисовку, Великую Паладь, Заболотье, Братово, Окли, Окли Гедь и Клиново.

Для недопущения чрезвычайной ситуации в области развернута работа оперативного штаба. Параллельно в области состоялось внеплановое заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Приоритет №1 — зафиксировать трубу и выиграть время для ремонта. Профильные службы уже устраивают насыпь через Тису, чтобы спецтехника могла добраться до опоры. Параллельно специалисты прорабатывают несколько инженерных решений: от создания временной перемычки до сложного бурения новой линии под руслом реки. Поскольку эти варианты требуют значительных ресурсов и времени, специалисты прорабатывают их одновременно", — сообщили в администрации.

На Закарпатье временно отменят графики отключений

В областной администрации также сообщили, что населенные пункты, которые оказались в зоне риска, будут обеспечены бесперебойным электроснабжением.

"Чтобы сеть выдержала пиковые нагрузки, облэнерго увеличивает количество аварийных бригад. Жителям рекомендуют по возможности подготовиться к альтернативному печному отоплению, использованию сжиженного газа для бытовых нужд", — отметили в ЗОВА.

Отдельно местные власти совместно с подразделениями ГСЧС разворачивают дополнительные пункты несокрушимости и обогрева.

Напомним, синоптики прогнозируют резкое похолодание и крепкие морозы после потепления. В частности, пик морозов придется на первые дни февраля.