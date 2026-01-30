Відео
Головна Новини дня На Закарпатті тимчасово не буде графіків відключень — що сталось

На Закарпатті тимчасово не буде графіків відключень — що сталось

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 08:27
На Закарпатті через паводок підмило опору газопроводу
Нарада Закарпатської ОВА. Фото: Закарпатська ОВА

На Закарпатті через різке потепління та інтенсивне танення снігу виникла загроза стабільному газопостачанню для низки населених пунктів Берегівського району. Підйом рівня води в річці Тиса призвів до підмиву опори магістрального газопроводу поблизу села Гетиня.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОВА.

Читайте також:

На Закарпатті підмило опору газопроводу — що може статися

Унаслідок паводку конструкція опори дуже сильно нахилилися, що створює ризики для подальшої експлуатації газопроводу. У зоні потенційної небезпеки перебувають майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах. Йдеться про Гетиню, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепу, Чорнотисово, Дюлу, Холмовець, Дівичне, Затисівку, Велику Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь та Клинове.

Для недопущення надзвичайної ситуації в області розгорнуто роботу оперативного штабу. Паралельно в області відбулося позапланове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

"Пріоритет №1 — зафіксувати трубу та виграти час для ремонту. Профільні служби вже влаштовують насип через Тису, щоб спецтехніка могла дістатися до опори. Паралельно фахівці пропрацьовують кілька інженерних рішень: від створення тимчасової перемички до складного буріння нової лінії під руслом річки. Оскільки ці варіанти потребують значних ресурсів та часу, фахівці пропрацьовують їх одночасно", — повідомили в адміністрації.

На Закарпатті тимчасово скасують графіки відключень

В обласній адміністрації також повідомили, що населені пункти, які опинилися в зоні ризику, будуть забезпечені безперебійним електропостачанням.

"Аби мережа витримала пікові навантаження, обленерго збільшує кількість аварійних бригад. Мешканцям рекомендують за можливості підготуватися до альтернативного пічного опалення, використання скрапленого газу для побутових потреб", — зауважили в ЗОВА.

Окремо місцева влада спільно з підрозділами ДСНС розгортає додаткові пункти незламності та обігріву. 

Нагадаємо, синоптики прогнозують різке похолодання та міцні морози після потепління. Зокрема, пік морозів припаде на перші дні лютого.

Закарпаття газопостачання газ відключення світла потоп паводок
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
