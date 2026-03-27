На выходных в Украине переведут часы на летнее время

Украинцы на выходных перейдут на летнее время. Таким образом, часы переведут вперед, в результате чего световой день увеличится. При этом некоторым будет сложно адаптироваться, поэтому стоит знать, как помочь организму.

Новини.LIVE рассказывают о переводе часов в Украине на летнее время в марте 2026 года.

Когда переводить часы на летнее время

Часы в Украине следует перевести в ночь на 29 марта — после 02:59 наступит 04:00. Сейчас порядок исчисления времени регулирует постановление Кабмина №509 от 13 мая 1996 года, которое предусматривает ежегодный перевод часов дважды в год.

Ранее Украина планировала отменить эту практику, и Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Однако он до сих пор не подписан Президентом Владимиром Зеленским.

Зачем нужно переводить часы на летнее время

Световой день будет длиться дольше, поэтому меньше необходимо использовать искусственное освещение. Кроме того, люди активнее, когда свет совпадает с рабочим или учебным временем. Кроме того, день уменьшает количество аварий на дорогах.

Перевод часов на летнее время сейчас применяют преимущественно в Европе, Северной Америке и некоторых частях Ближнего Востока и Южной Америки. В то же время многие страны, особенно в Азии и Африке, отказались от перевода из-за малой пользы или негативного влияния на здоровье.

Как минимизировать влияние перевода часов на организм

Чтобы минимизировать негативное влияние перехода на летнее время на организм, стоит придерживаться нескольких простых правил:

за несколько дней до перевода часов ложитесь спать и просыпайтесь на 15-30 минут раньше, чтобы организм постепенно адаптировался;

старайтесь высыпаться, обеспечивая 7-9 часов сна;

утром больше находитесь на дневном свете, а вечером ограничивайте яркий свет, чтобы наладить циркадные ритмы;

ешьте легкие, сбалансированные блюда в привычное время, не перегружайте желудок поздно вечером;

легкие прогулки или растяжка утром или днем помогают организму "переключиться";

кофе, энергетики или крепкий чай могут ухудшить засыпание после перехода.

