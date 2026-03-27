Головна Новини дня На вихідних в Україні переведуть годинники на літній час

На вихідних в Україні переведуть годинники на літній час

Дата публікації: 27 березня 2026 17:42
Жінка з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Українці на вихідних перейдуть на літній час. Таким чином, годинники переведуть вперед, внаслідок чого світловий день збільшиться. Водночас деяким буде складно адаптуватися, тому варто знати, як допомогти організму.

Новини.LIVE розповідають про переведення годинників в Україні на літній час у березні 2026 року.

Коли переводити годинники на літній час

Годинники в Україні слід перевести в ніч на 29 березня — після 02:59 настане 04:00. Нині порядок обчислення часу регулює постанова Кабміну №509 від 13 травня 1996 року, яка передбачає щорічне переведення годинників двічі на рік.

Раніше Україна планувала скасувати цю практику, і Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте він досі не підписаний Президентом Володимиром Зеленським.

Навіщо потрібно переводити годинник на літній час

Світловий день буде тривати довше, тому менше необхідно використовувати штучне освітлення. Крім того, люди активніші, коли світло збігається із робочим або навчальним часом. Крім того, день зменшує кількість аварій на дорогах. 

Переведення годинників на літній час зараз застосовують переважно в Європі, Північній Америці та деяких частинах Близького Сходу та Південної Америки. Водночас багато країн, особливо в Азії та Африці, відмовились від переведення через малу користь або негативний вплив на здоровʼя.

Як мінімізувати вплив переведення годинників на організм

Щоб мінімізувати негативний вплив переходу на літній час на організм, варто дотримуватися кількох простих правил:

  • за кілька днів до переведення годинника лягайте спати та прокидайся на 15–30 хвилин раніше, щоб організм поступово адаптувався;
  • намагайтеся висипатися, забезпечуючи 7–9 годин сну;
  • вранці більше перебувайте на денному світлі, а ввечері обмежуйте яскраве світло, щоб налагодити циркадні ритми;
  • їжте легкі, збалансовані страви у звичний час, не перевантажуйте шлунок пізно ввечері;
  • легкі прогулянки чи розтяжка вранці або вдень допомагають організму "переключитися";
  • кава, енергетики чи міцний чай можуть погіршити засинання після переходу.

Як писали Новини.LIVE, цього року Великдень відзначатимуть у квітні. Віряни західного обряду зустрінуть свято 5 числа, а віряни ПЦУ та УГКЦ — 12 квітня.

За православним календарем 2026 року Велика п’ятниця припадає на 10 квітня. Це найстрогіший день Страсного тижня та Великого посту, коли віруючі прагнуть дотримуватися тиші та душевного спокою.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

