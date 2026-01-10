Молодой человек хотел пробраться в Польшу с наркотиками в кармане — помешали пограничники

24-летний черкасец, которого задержали на Волыни. Фото: Волынский пограничный отряд

После новогодних праздников молодой человек решил незаконно пересечь границу, но помешали пограничники. В карманах у парня нашли "травку" и теперь его ждет суд.

Об этом Суспільному сообщили пресс-секретарь Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.

Детали задержания

Вещество, которое изъяли у задержанного на Волыни черкасца. Фото: Волынский пограничный отряд

Молодого человека задержали непосредственно в пограничной полосе в Ковельском районе на Волыни. Он пытался пешком пробраться в Польшу в обход пунктов пропуска.

При осмотре вещей сработала служебная собака. Пес среагировал на содержимое карманов. У парня обнаружили пакет с "веществом растительного происхождения". Пограничники подозревают, что это наркотики. На место сразу вызвали полицию.

Что грозит

На нарушителя уже составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы (ч. 1 ст. 204-1 КУоАП). Но это может быть наименьшей из его проблем. Если экспертиза подтвердит, что в пакете были наркотики, административное дело превратится в уголовное. Окончательное решение будет принимать суд.

Ранее сообщалось, что житель Мукачево организовал молодому человеку побег за границу. За содеянное он проведет ближайшие годы в тюрьме.

А мужчина из Ивано-Франковской области подделал свидетельства о рождении детей. Таким образом он хотел избежать мобилизации.