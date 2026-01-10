Відео
Головна Новини дня На Волині судитимуть ухилянта "із сюрпризом" — що хотів зробити

На Волині судитимуть ухилянта "із сюрпризом" — що хотів зробити

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 01:03
Молодик хотів пробратись до Польщі із наркотиками у кишені — завадили прикордонники
24-річний черкасець, якого затримали на Волині. Фото: Волинський прикордонний загін

Після новорічних свят молодик вирішив незаконно перетнути кордон, але на заваді стали прикордонники. В кишенях у хлопця знайшли "травку" і тепер його чекає суд.

Про це Суспільному повідомили речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Читайте також:

Деталі затримання

На Волині судитимуть ухилянта "із сюрпризом" - що хотів зробити - фото 1
Речовина, яку вилучили у затриманого на Волині черкасця. Фото: Волинський прикордонний загін

Молодика затримали безпосередньо у прикордонній смузі у Ковельському районі на Волині. Він намагався пішки пробратися до Польщі в обхід пунктів пропуску. 

Під час огляду речей спрацював службовий собака. Пес зреагував на вміст кишень. У хлопця виявили пакунок із "речовиною рослинного походження". Прикордонники підозрюють, що це наркотики. На місце одразу викликали поліцію.

Що загрожує

На порушника вже склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП). Але це може бути найменшою з його проблем. Якщо експертиза підтвердить, що в пакунку були наркотики, адміністративна справа перетвориться на кримінальну. Остаточне рішення прийматиме суд.

Раніше повідомлялось, що житель Мукачева організував молодику втечу за кордон. За вчинене він проведе найближчі роки у в'язниці.

А чоловік з Івано-Франківщині підробив свідоцтва про народження дітей. В такий спосіб він хотів уникнути мобілізації.

кордон суд наркотики прикордонники ухилянти Волинь судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
