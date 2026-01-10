Молодик хотів пробратись до Польщі із наркотиками у кишені — завадили прикордонники

На Волині судитимуть ухилянта "із сюрпризом" — що хотів зробити
Після новорічних свят молодик вирішив незаконно перетнути кордон, але на заваді стали прикордонники. В кишенях у хлопця знайшли "травку" і тепер його чекає суд.
Про це Суспільному повідомили речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Деталі затримання
Молодика затримали безпосередньо у прикордонній смузі у Ковельському районі на Волині. Він намагався пішки пробратися до Польщі в обхід пунктів пропуску.
Під час огляду речей спрацював службовий собака. Пес зреагував на вміст кишень. У хлопця виявили пакунок із "речовиною рослинного походження". Прикордонники підозрюють, що це наркотики. На місце одразу викликали поліцію.
Що загрожує
На порушника вже склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП). Але це може бути найменшою з його проблем. Якщо експертиза підтвердить, що в пакунку були наркотики, адміністративна справа перетвориться на кримінальну. Остаточне рішення прийматиме суд.
Раніше повідомлялось, що житель Мукачева організував молодику втечу за кордон. За вчинене він проведе найближчі роки у в'язниці.
А чоловік з Івано-Франківщині підробив свідоцтва про народження дітей. В такий спосіб він хотів уникнути мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!