На Драгобрате женщина нашла гигантский гриб — какой вес

На Волыни женщина нашла гриб гигантских размеров — какой вес
С наступлением осени грибной сезон в Украине набирает обороты, и в Карпатах уже находят дары природы. Одной из таких находок стал гигантский гриб.
Видео распространяется в соцсетях.
Туристы нашли гриб гигантских размеров
Огромный гриб весом в три килограмма нашли на Драгобрате в украинских Карпатах.
Находка сразу стала сенсацией в соцсетях. Автор видео рассказала, что гриб был в идеальном состоянии — без червя.
Позже женщина поделилась кадрами высушенной шапки гриба, показывая его в разрезе.
А в прошлом году на Волыни женщина нашла гриб-рекордсмен — вес 12 килограммов.
Напомним, в Украине начался долгожданный сезон сбора грибов, а наибольшей популярностью среди них пользуются белые виды. Если вы собираетесь в лес на "тихую охоту", вам следует знать, куда именно поехать, чтобы собрать большое количество вкусных белых грибов.
Также мы писали о том, по каким признакам можно узнать, где съедобные грибы, а где — ядовитые.
Читайте Новини.LIVE!