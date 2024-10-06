На Драгобрате женщина нашла гигантский гриб — какой вес

Женщина обнаружила гигантский гриб. Фото: скриншот

С наступлением осени грибной сезон в Украине набирает обороты, и в Карпатах уже находят дары природы. Одной из таких находок стал гигантский гриб.

Видео распространяется в соцсетях.

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Огромный гриб весом в три килограмма нашли на Драгобрате в украинских Карпатах.

Находка сразу стала сенсацией в соцсетях. Автор видео рассказала, что гриб был в идеальном состоянии — без червя.

Позже женщина поделилась кадрами высушенной шапки гриба, показывая его в разрезе.

А в прошлом году на Волыни женщина нашла гриб-рекордсмен — вес 12 килограммов.

Напомним, в Украине начался долгожданный сезон сбора грибов, а наибольшей популярностью среди них пользуются белые виды. Если вы собираетесь в лес на "тихую охоту", вам следует знать, куда именно поехать, чтобы собрать большое количество вкусных белых грибов.

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